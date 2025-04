Cosa potrebbe accadere ne Il Diavolo veste Prada 2

Il Diavolo veste Prada 2 sta pian piano diventando realtà. Il sequel dell’iconico film tratto dal libro di Lauren Weisberger dovrebbe essere in fase di sviluppo, con le riprese che dovrebbero partire entro la fine del 2025. Al momento però nulla è stato ancora confermato ufficialmente, a partire dal cast del film.

Ad esempio Stanley Tucci, che nella prima indimenticabile pellicola ha interpretato il ruolo di Nigel, ha dichiarato in un’intervista di qualche settimana fa la sua volontà di tornare a interpretare il personaggio. Al momento però dell’incontro però la sua presenza non era stata ancora confermata.

Dovrebbero tornare per il sequel la Miranda Priestly di Meryl Streep e la Andy Sachs di Anne Hathaway. Ci dovrebbe essere spazio anche per Emily Blunt e la sua Emily, la prima assistente di Miranda a Runway. In queste ore si sta diffondendo sul web un rumor su cosa potrebbe accadere ne Il Diavolo veste Prada 2.

Un’indiscrezione che, se fosse confermata, spariglierebbe le carte e regalerebbe al pubblico un colpo di scena inaspettato. A riportare l’ipotesi è stato la pagina Instagram Love Park Trends, che in passato ha sempre parlato di notizie e di indiscrezioni in casa Disney.

Secondo quanto si legge, nel sequel de Il Diavolo veste Prada si stravolgeranno i ruoli. Emily diventerà capo e salirà al potere, dopo anni di gavetta nei panni di assistente. Invece Miranda, la spietata direttrice della rivista di moda, diventerà una sua sottoposta.

Esattamente il contrario di quello che è accaduto nel film del 2006, diventato un vero e proprio fenomeno mediatico in tutto il mondo. Non sappiamo al momento se questo rumor corrisponde o meno a realtà, ma si tratta sicuramente di un’ipotesi molto interessante.

Ricordiamo inoltre che il romanzo che ha ispirato la pellicola ha a sua volta un sequel, La vendetta veste Prada, e che quindi un eventuale secondo film potrebbe prendere spunto da questa storia.