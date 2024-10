Euphoria 3: Zendaya conferma l’inizio delle riprese e anticipa un salto temporale

La produzione della terza stagione di Euphoria è confermata per gennaio 2025, dopo due anni di attesa da parte dei fan. Anche se i dettagli sulla nuova stagione sono ancora scarsi, è noto che gran parte del cast principale tornerà, inclusa Zendaya, che ha rivelato che ci sarà un colpo di scena.

A pochi mesi dall’inizio delle riprese, Zendaya ha condiviso alcuni commenti sul prossimo capitolo durante un’intervista con Entertainment Weekly. L’attrice ha confermato che la produzione inizierà a gennaio, ma ha anche ammesso di sentirsi “arrugginita“, dato il lungo intervallo trascorso dall’ultima volta che è stata sul set. Nonostante ciò, la star è entusiasta di ciò che la nuova stagione porterà, anche se sa poco dei dettagli.

L’unica informazione inedita che ha confermato è un significativo salto temporale, che vedrà i personaggi fuori dal contesto scolastico. In merito a questo, ha dichiarato:

“So che ci sarà un salto temporale, e so che è importante perché c’è un limite ai drammi del liceo. Per me, almeno, è emozionante, e sarà affascinante vedere e capire questi personaggi al di fuori del contesto del liceo e come tutte le cose che abbiamo visto quando erano bambini, e quando erano a scuola, influenzano il tipo di età adulta che hanno e chi diventano in un mondo molto più grande. Sono curiosa di vedere cosa succederà anch’io“. Queste sono state le parole di Zendaya.

L’ultima volta che Euphoria è andata in onda è stato nel febbraio 2022, con un finale di stagione che ha lasciato diverse questioni irrisolte. I fan hanno dovuto pazientare a lungo, ma il mese scorso è arrivata la notizia che la terza stagione è finalmente in fase di sviluppo attivo. Anche se non conosciamo ancora una data di uscita precisa, Casey Bloys, il capo di HBO, ha parlato dei piani futuri, dichiarando:

“Non conosco la data esatta, ma ci stiamo lavorando con Sam Levinson. Sono stato molto soddisfatto delle sceneggiature che stiamo ricevendo. Il nostro piano era di iniziare le riprese a metà gennaio, e siamo ancora sulla buona strada.”

Presto quindi inizieranno le riprese di Euphoria 3, e Zendaya tornerà sul set presumibilmente con Jacob Elordi, Sydney Sweeney, Hunter Schafer e Alexa Demie.