Jon Chu spiega le scelte dietro la trasformazione di Defying Gravity nel film Wicked

Il musical Wicked, già amatissimo a teatro, sta registrando un successo storico al cinema. Tra i momenti più attesi, del film c’è sicuramente il brano Defying Gravity, che però ha importanti modifiche nel film, con nuovi dialoghi e crescendo drammatici. Ma perché questa scelta? Il regista Jon Chu ha svelato i retroscena di questo cambiamento.

In un’intervista con GamesRadar, Chu ha spiegato che rendere Defying Gravity un momento drammatico era essenziale per tradurre la magia del musical in un linguaggio cinematografico. “Abbiamo provato a farne un unico film,” ha dichiarato Chu, “ma si dovevano sacrificare canzoni e momenti, e non era più Wicked. È stato allora che abbiamo deciso di dividere la storia in due parti, così da poter mantenere l’integrità emotiva dei personaggi.”

Il regista ha sottolineato che il pubblico di un film è più critico rispetto a quello teatrale, e che ogni scelta narrativa deve essere giustificata in modo solido. Questo ha portato alla necessità di ristrutturare Defying Gravity: non poteva limitarsi a essere un semplice numero musicale, ma doveva diventare il culmine emotivo del viaggio di Elphaba. Infatti è proprio a chiusura del primo film. “Non sembrava davvero la fine del viaggio epico che stavamo raccontando,” ha spiegato Chu, “dovevamo spezzare e ricostruire il pezzo per farlo funzionare, e ci siamo interrogati a ogni svolta. Non abbiamo preso decisioni alla leggera. In realtà potevamo prendere decisioni e tornare indietro.”

La decisione è stata tutt’altro che semplice. “Abbiamo provato tutte le versioni possibili,” ha detto il regista, “ma alla fine si trattava di far guadagnare a Elphaba questo momento. Non canta ‘sono io’ per dimostrare qualcosa agli altri, ma a se stessa.”

“Spero che il pubblico capisca e sostenga questa scelta,” ha concluso Chu. E guardando le lacrime del pubblico di tutto il mondo, sembra proprio che ci sia riuscito.

Wicked è ora al cinema, mentre la parte 2 arriverà nel corso del 2025.