Un vistoso strappo nel costume di Ariana Grande in una scena di Wicked cattura l’attenzione dei fan: ecco cosa è successo

Ariana Grande e l’outfit strappato in un video in Wicked

Un dettaglio di Wicked ha catturato l’attenzione di fan con occhi da falco. Infatti alcuni hanno un errore in un outfit indossato da Ariana Grande. Fortunatamente, non si tratta di una scena inclusa nel montaggio finale del film, ma di un video promozionale dietro le quinte, che ha fatto rapidamente il giro del web e scatenato dibattiti accesi.

Il momento incriminato? Un vistoso strappo sotto l’ascella nel costume di Ariana Grande, interprete di Glinda, visibile in una clip che celebra l’amicizia tra lei e Cynthia Erivo, sua co-protagonista nei panni di Elphaba. La scena, che doveva trasmettere il legame speciale tra le due attrici, ha invece fatto parlare del dettaglio sartoriale che non è sfuggito ai fan più attenti.

Non appena i fan hanno notato l’errore, su Twitter sono arrivati commenti esilaranti e teorie creative. C’è poi chi invece sostiene ci sia una spiegazione più tecnica: gli strappi sotto le ascelle possono essere intenzionali, per offrire agli attori maggiore libertà di movimento durante le riprese di scene dinamiche, come balli o pose particolari.

Generalmente, questi dettagli vengono corretti in post-produzione, ma nel caso del video promozionale, il ritocco è evidentemente sfuggito. Invece la scena non è presente nel taglio finale del film, in quanto probabilmente era solo un momento dietro le quinte tra le due attrici.

Ecco il video incriminato:

Intanto Wicked sta dominando al botteghino di tutto il mondo, e il suo scontro con Il gladiatore 2, definito Glicked come eco del Barbenheimer, ha già eletto un vincitore. Il musical infatti non ha rivali, e sta già stabilendo nuovi record, sfrecciando nella classifica dei film più visti del 2024.

Il prossimo anno uscirà la seconda parte di Wicked, le cui riprese si sono svolte in unico momento insieme al primo film. Rivedremo quindi Ariana Grande e Cynthia Erivo nei panni delle protagoniste.