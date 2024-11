I fan di Wicked dovranno trattenersi in sala: alcuni cinema hanno vietato loro di cantare durante la proiezione del film

Non è un segreto che Wicked occupi un posto speciale nel cuore degli amanti dei musical di tutto il mondo. Dalla sua toccante storia alla colonna sonora indimenticabile, pochi spettacoli teatrali hanno avuto un impatto simile.

Non sorprende, quindi, che molte persone siano tentate di cantare durante la proiezione del film al cinema. Tuttavia, alcune catene cinematografiche stanno ricordando al pubblico che è vietato cantare durante la visione del film.

In vista dell’uscita di Wicked, i cinema AMC hanno rilasciato un nuovo spot pubblicitario che include alcune scene tratte dal film e un chiaro promemoria sul divieto di cantare durante le proiezioni. Lo spot recita:

“Nei cinema AMC, il silenzio è d’oro. Niente chiacchiere. Niente messaggi. Niente canti. Niente urla. Niente flirt. E assolutamente nessun insulto. Godetevi la magia del cinema.“

In un’intervista con IndyStar, il portavoce di AMC, Ryan Noonan, ha spiegato il motivo di questa regola:



AMC ha una politica consolidata che proibisce comportamenti disturbanti. Lo spot preshow di Wicked incorpora i temi del film come un promemoria divertente e coinvolgente per gli spettatori, affinché non disturbino l’esperienza degli altri mentre si godono lo spettacolo.

Al momento, non è chiaro se chi canta durante le proiezioni verrà effettivamente allontanato dalla sala o meno. Tuttavia, per chi non vede l’ora di cantare le canzoni durante la proiezione, c’è una soluzione.

Variety ha rivelato che, a partire dal giorno di Natale, ci saranno proiezioni sing-along di Wicked nei cinema. Al momento, non è chiaro se anche AMC parteciperà a queste proiezioni speciali o meno.

Ambientato principalmente prima dell’arrivo di Dorothy Gale ad Oz, il racconto segue la storia di Elphaba mentre inizia la sua trasformazione nella Malvagia Strega dell’Ovest, e della sua improbabile amicizia con la sua compagna di classe Glinda.