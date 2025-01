I fan di Leighton Meester hanno fatto tornare virale la sua vecchia musica, per aiutarla dopo che l’incendio della sua casa a Los Angeles

L’album Heartstrings di Leighton Meester, pubblicato nel 2014, sta vivendo una sorprendente rinascita grazie ai social media. Dopo che la casa dell’attrice è stata distrutta nei recenti incendi che hanno colpito Los Angeles, i fan hanno utilizzato piattaforme come TikTok per riportare alla luce la sua vecchia musica, e aiutarla in questo duro momento.

Attualmente, l’album ha raggiunto il numero 21 nella classifica generale di iTunes, posizionandosi accanto ad artisti del calibro di Taylor Swift, Post Malone e Bob Dylan. Inoltre, il singolo “Your Love’s a Drug”, pubblicato nel 2010, è entrato nella classifica delle canzoni più scaricate.

La rinascita della vecchia musica di Leighton Meester segue un trend iniziato con Heidi Montag, le cui canzoni hanno subito un’impennata dopo che anche lei ha perso la casa in un incendio. Gli utenti di TikTok hanno avviato una campagna per replicare il successo di Montag con la musica di Leighton.

Tra i sostenitori più entusiasti della campagna c’è Flavor Flav, che ha incoraggiato i suoi follower a utilizzare le canzoni di Leighton Meester nei loro contenuti social. “Sto iniziando a promuovere la mia amica Leighton Meester e ad aiutare la sua famiglia a riprendersi dall’incendio”, ha dichiarato il rapper.

Leighton Meester, che viveva nella sua casa di Pacific Palisades con il marito Adam Brody e i loro due figli, non pubblica musica da un decennio. Infatti si è dedicata interamente alla sua carriera da attrice, recitando in svariati film e serie TV. Prossimamente uscirà un nuovo show dove recita proprio affianco al marito.