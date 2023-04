Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

5 Aprile 2023

Ci risiamo. A ogni stagione di Il Paradiso delle Signore il pubblico teme l’addio alla serie di Vanessa Gravina, che in effetti lascia la soap ma – come ogni stagione – solo temporaneamente.

Perché Vanessa Gravina lascia Il Paradiso delle Signore

Non solo Alessandro Tersigni (Vittorio Conti), che ha dovuto consistentemente ridurre l’impegno sul set per partecipare a un’altra fortunata serie di Aurora TV, Cuori, di cui si è girata la seconda stagione, e non solo – presto – anche Emanuel Caserio (Salvatore Amato), attualmente nel cast della nuova serie Netflix diretta da Pappi Corsicato, ma anche Vanessa Gravina.

L’attrice di Incantesimo è costretta a ridimensionare la presenza nelle vicende del Paradiso delle Signore (e il suo personaggio lascia così anzitempo la settima stagione) per dedicarsi al teatro.

Grande amore della Gravina è infatti il palcoscenico, e ogni anno l’interprete della contessa Adelaide di Sant’Erasmo lascia Villa Guarnieri con un espediente.

Stavolta, improvvisamente e mentre stava godendosi la storia d’amore con Marcello Barbieri, la contessa ha ricevuto una telefonata che l’ha molto angosciata. All’apparecchio, un’amica in fin di vita e dall’altra parte del mondo.

Dopo aver tentennato a lungo e sotto consiglio del fedele Italo, Adelaide ha scelto di andarsene da Milano da sola. Marcello potrà perciò riflettere meglio sui suoi sentimenti verso la contessa, mentre quest’ultima riuscirà a dare l’ultimo saluto a uno dei suoi affetti più cari.

La contessa Adelaide tornerà, ma quando?

Anche se temporaneamente Vanessa Gravina lascia la serie, Il Paradiso delle Signore rivedrà la contessa Adelaide nella prossima stagione, a settembre 2023. Questo lo assicura la stessa Gravina, che pochi giorni fa al Messaggero Veneto diceva:

“La passione del teatro in qualche modo condiziona quella televisiva, un impegno davvero importante. Ma ci sarò, su questo posso garantire la partecipazione alla prossima serie”.

Non è tuttavia detto che Adelaide faccia ritorno a Milano in coincidenza con il debutto dell’ottava stagione del Paradiso. Questo perché la Gravina sarà in tournée con lo spettacolo Testimone d’accusa, nel quale interpreta Romaine, ancora per qualche mese. (Accanto a lei, peraltro, una vecchia conoscenza della soap di Rai 1: Giulio Corso, che ha interpretato per due stagioni il fratello di Salvatore Amato ed è sposato a Federica De Benedittiis alias la Venere Roberta)

Le riprese della stagione 8 di Il Paradiso delle Signore, invece, dovrebbero partire a breve per consentire alla troupe di riposare in piena estate ma mandare in onda le nuove puntate a settembre.