Stefano D Onofrio | 22 Luglio 2024

Valentina Romani

Nuovo progetto per Valentina Romani

Valentina Romani debutta nel mondo della conduzione. La giovane attrice si è fatta particolarmente apprezzare, nel corso degli anni, a causa dei diversi progetti che l’hanno vista tra i protagonisti. Da La porta rossa fino a Noi siamo leggenda, Romani ha raggiunto la popolarità più grande grazie a Mare Fuori.

Per tre stagioni è stata Naditza nella popolare serie di Rai Due, che ha deciso di lasciare nonostante il successo garantito per concentrarsi su nuovi progetti. In questo periodo Valentina si è mossa tra cinema e tv e a breve debutterà anche come conduttrice.

Qualche giorno fa sono stati infatti annunciati i nuovi palinsesti Rai per la stagione televisiva 2024/2025. Tra gli ospiti presenti all’evento c’era anche Romani, che ha presentato il suo nuovo programma (che andrà in onda su RaiPlay) intitolato Dark Lines – Delitti a matita.

Nella prima stagione, composta da 8 puntate da 30 minuti, Valentina Romani ci racconterà la storia di delitti efferati e fatti di cronaca noti e meno noti. Attualmente non si conosce ancora la data di uscita del progetto.

Nella prossima stagione di Valentina però c’è spazio ancora per il suo primo amore: la recitazione. L’attrice è infatti nel cast della seconda annata di Tutto chiede salvezza, che vedrà ancora una volta Federico Cesari protagonista.

C’è molta attesa poi per Gerri, nuova fiction di Rai Uno con Romani e Giulio Beranek. Al centro della trama troviamo l’ispettore napoletano di origini Rom Gregorio Esposito detto Gerri, trent’anni, occhi profondi e aria sfuggente, mentre risolve casi sotto il sole della Puglia.

Gerri esercita un grande fascino sulle donne, da cui è a sua volta costantemente

attratto, ma è anche un uomo inquieto con un passato doloroso ancora da

elaborare. Le riprese della fiction sono terminate da qualche mese ma per ora la serie non ha ancora una data di uscita ufficiale.