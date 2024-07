News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 22 Luglio 2024

Nudes 2, c’è anche Leo Gassmann

Tra i ritorni della prossima stagione televisiva targata Rai c’è anche Nudes. La prima stagione della serie debuttò in esclusiva sulla piattaforma di streaming del servizio pubblico nel 2021. L’adattamento italiano della serie norvegese si è focalizzato nelle prime 10 puntate sulla storia di tre adolescenti: Vittorio, Sofia e Ada.

Le loro storie vengono raccontate in maniera indipendente e diventano delle piccole “miniserie”. Tra i protagonisti c’era anche Nicolas Maupas, che si è fatto poi successivamente apprezzare dal pubblico grazie ai successi di Mare Fuori e Un professore.

Nel secondo ciclo di episodi troveremo invece, tra gli altri, anche Leo Gassmann. Noto al grande pubblico come cantautore, nella scorsa stagione televisiva si è fatto particolarmente apprezzare anche per il ruolo di Franco Califano nella miniserie Rai a lui dedicata.

Gassmann Jr. guida un cast che vede, tra gli altri, anche Fortunato Cerlino (il Don Pietro di Gomorra), Sveva Alviti, Michele Rosiello ed Emma Valenti. I protagonisti di Nudes 2 sono un padre vedovo, una promessa della scherma e una mamma LGBTQ+. Personaggi diversi con storie diverse ma che sono accomunate da una cosa: tutti vedono la loro vita venir stravolta dalla condivisione (contro la loro volontà) di materiale intimo online.

Dopo il debutto televisivo della scorsa stagione Leo Gassmann è perciò sempre più lanciato nel mondo della recitazione. Lo scorso anno il cantante e attore aveva curato anche la colonna sonora di Un professore 2 con la pubblicazione di un brano originale per la fiction.

Anche nella nuova stagione uomini e donne di tutte le età e di diverse estrazioni sociali scopriranno le conseguenze di un fenomeno, purtroppo, sempre più diffuso online. Tra le serie originali RaiPlay troviamo anche Never Too Late. Al centro della trama un futuro non troppo lontano (ci troviamo nel 2046) dove l’anidride carbonica è troppo alta nell’atmosfera e c’è mancanza di ossigeno.

Tra le nuove proposte della piattaforma di streaming anche un nuovo programma dedicato al true crime condotto da Valentina Romani.