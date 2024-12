Sony non lavorerà ad altri spin-off sui personaggi di Spider-Man

Dopo anni di flop al botteghino, è arrivata la notizia ufficiale: l’universo di film spin-off di Spider-Man della Sony è giunto alla sua conclusione. Non ci saranno quindi altre pellicole dedicate ai villain dell’Uomo Ragno.

Kraven Il Cacciatore sarà l’ultimo film spin-off di Spider-Man dello Spider-Verse di Sony. La sua uscita è prevista per l’11 dicembre 2024, e le previsioni per il primo weekend al cinema non sono delle migliori.

Negli anni lo Spider-Verse di Sony ha tentato di attirare spettatori, ottenendo però l’esatto contrario. Le pellicole che compongono questo universo hanno infatti riscosso uno scarso interesse, fallendo al botteghino. Stiamo parlando dei tre film di Venom, di Morbius e di Madame Web.

Al momento la Sony Pictures non sta lavorando ad altri spin-off, ma solamente a Spider-Man 4 con Tom Holland, al film animato Beyond the Spider-Verse e alla serie con Nicolas Cage su Spider-Noir. Questi tre progetti sono la priorità per il progetto di Sony, Columbia Pictures e Marvel Entertainment, secondo una fonte che ha parlato con TheWrap.

“Hanno sviluppato ciò che vogliono sviluppare per ora. Ora si concentrano sul prossimo film di Spider-Man”, ha dichiarato la fonte.

Non ci sono quindi in programma altri film per ora, tra cui anche il famigerato film su El Muerto con Bad Bunny nei panni del protagonista. Il progetto è stato definitivamente accantonato, così come dei possibili sequel di Morbius e Madame Web. Niente da fare nemmeno per il film Hypno-Hustler, che avrebbe dovuto avere Donald Glover come protagonista.

Anche la pellicola sui Sinistri Sei non vedrà la luce, nonostante nel 2022 fosse arrivata la conferma che era ancora in lavorazione.

Per quanto riguarda la serie Silk: Spider-Society, tutto tace. Sony in passato ha dichiarato che la serie non sarebbe più uscita su Prime Video, e che lo studio era alla ricerca di potenziali acquirenti.