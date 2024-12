Il cast di Una mamma per amica torna a Stars Hollow

Neanche il cast di Una mamma per amica riesce a superare la serie! Sono trascorsi ormai quasi 18 anni da quando, dopo 7 stagioni, il fortunato show The WB chiudeva i battenti. Lorelai, Rory e il resto del cast ritornò poi per una breve parentesi sui nostri schermi.

Un revival firmato Netflix che terminò con un colpo di scena e un cliffhanger finale che è rimasto in sospeso senza una soluzione. Negli scorsi giorni alcuni attori sono tornati a vestire i panni dei personaggi che hanno donato loro fama e popolarità.

Lauren Graham, Scott Patterson e Sean Gunn che nello show hanno interpretato i ruoli di Lorelai, Luke e Kirk, sono tornati a Stars Hollow per uno spot di un’importante catena di supermercati americana. Ma non è finita qui. Nelle ultime ore altri attori sono tornati ancora una volta su quel set che è stato per anni la loro casa.

In questo caso però non si è trattato di nessuno spin-off o promo ma di una vera e propria sorpresa per i fan. Patterson e le attrici Emily Kuroda e Rose Abdoo (rispettivamente interpreti della signora Kim e della meccanica Gypsy) sono tornati negli studios in cui è stata girata la serie.

@iamallinpodcast A few familiar faces in Stars Hollow today… ☕️📚🍂⭐️ If you couldn’t join us in person, check out all the behind the scenes and event stream by clicking the link in our bio! ♬ original sound – Scott Patterson

Nel video, che è stato postato dalla pagina ufficiale di I Am All In (podcast condotto da Scott Patterson) vediamo i momenti in cui i fan della serie si accorgono della presenza dei protagonisti dello show. Un momento speciale per i tanti appassionati di Una mamma per amica, che sperano ancora in un potenziale nuovo spin-off.

Un’idea di cui hanno parlato, qualche giorno fa, anche Graham e Patterson…