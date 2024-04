Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 9 aprile 2024.

Nella puntata precedente, Nunzio scoprirà il motivo per cui fu brutalmente aggredito e raccoglierà la difficile confidenza di Diana, per poi confortarla e convincerla a fare la cosa giusta. Rossella intanto rifletterà sulle parole di Luca e cercherà invano di fare chiarezza dentro di sé. Le tensioni fra Guido e Mariella non accennano a diminuire e soprattutto lui sembra poco disposto a ricomporre quella che appare una distanza ampia e conclamata nella coppia.

Trama puntata martedì 9 aprile 2024

Proseguiamo finalmente con le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 9 aprile 2024. Ecco cosa accade nell’episodio in arrivo: Rossella, molto scossa dopo l’emergenza che l’ha portata a soccorrere Diana, troverà la vicinanza di Riccardo e noterà il forte coinvolgimento di Nunzio nella faccenda: il giovane, infatti, avrà una reazione che lascerà la ragazza attonita. Il ritorno di Ida metterà in allerta Roberto e Marina, che non intendono rinunciare a Tommy. Un piccolo gesto del bambino metterà in crisi Marina portandola a farsi mille domande sul suo ruolo.

Su RaiPlay potete vedere Un posto al sole in streaming, sia in diretta che in replica on demand. Basterà accedere alla piattaforma intorno alle 20.50 per la diretta streaming, e dopo la messa in onda – a qualsiasi orario.