Un posto al sole anticipazioni 29 novembre 2022

Niccolo Maggesi | 28 Novembre 2022

Timothee Chalamet

Taylor Russell svela cosa mangiavano gli attori di Bones and All nelle scene di cannibalismo: il retroscena sul film di Luca Guadagnino

Bones and All di Luca Guadagnino è in sala già da qualche giorno e non ha mancato di far parlare di sé. Colpa – se così si può dire – dei contenuti sconcertanti che però, a detta del regista, fanno solo da sfondo a una struggente storia d’amore. I protagonisti, Timothée Chalamet e soprattutto Taylor Russell (Lost in Space) sono due giovani affetti da una perversione che non dà loro tregua. Devono infatti cibarsi di altri esseri umani, di cui vanno alla ricerca come i tossici con l’eroina. Dati questi presupposti, è chiaro che a generare orrore nel pubblico sono state proprio le scene più cruente. Ma cosa mangiavano davvero gli attori di Bones and All nelle scene di cannibalismo?

Cannibalismo in Bones and All: cosa mangiavano gli attori

Gole tagliate, arti smembrati, scalpi e sangue, tanto sangue. Questi sono solo alcuni degli ingredienti delle scene di Bones and All legate alla perversione dei suoi protagonisti. Scene piuttosto realistiche, dietro le quali naturalmente si nascondono trucchi da set consolidati in tanti anni di cinema horror.

Ma se l’immaginazione e il talento cinematografico del cast e di Guadagnino consentono di credere che Maren e Lee stiano veramente banchettando di gusto con bocconi di carne umana, cosa ingerivano davanti alla macchina da presa i loro interpreti?

A svelarlo alla stampa è stata Taylor Russell, che intervistata da EW ha raccontato:

“Era una sorta di mix fatto con ciliegie al maraschino, salsa al ciocclato fondente e altre cose del genere. Sono stati molto gentili, direi, a darci da mangiare dolcetti così buoni e gustosi”.

Non devono essersi insomma sforzati neppure più di tanto, Chalamet e la Russell, nel dare l’impressione di assaporare con gusto quel che, anche se per esigenze di scena, stavano ingerendo. Chi faticherebbe infatti a mandar giù tutto quel cioccolato e quei dolciumi, e alla fine della giornata venir pure pagato per averlo fatto?

Timothée Chalamet sulle scene di cannibalismo

Anche Timothée Chalamet aveva affrontato l’argomento cannibalismo in Bones and All, alcune settimane fa in un’altra intervista rilasciata a SlashFilm.

“Luca ci ha detto che stavamo mangiando sciroppo di mais. Ma so che non era vero, perché mi ricordo che l’incredibile squadra di effetti speciali e coloro che si occupavano di tutta quella roba mi aveva raccontato che si trattava di ciliegie al maraschino, cioccolata fondente e caramelle alla frutta. Se vi sembra buono, ottimo. Se invece no, va bene lo stesso. Ma era la cosa più buona di qualsiasi altra si possa immaginare”.

Le parole di Chalamet confermano i retroscena rivelati dalla collega, che con lui ha fatto la felicità dei fan dell’incredibile ed emozionante storia d’amore tra Maren e Lee, ma forse ancora di più dei loro dentisti!