Un posto al sole anticipazioni 27 dicembre 2023

Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 26 Dicembre 2023

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di mercoledì 27 dicembre 2023, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole mercoledì 27 dicembre 2023

Puntata della soap Un posto al sole: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 27 dicembre 2023.

Antonio è rimasto turbato dall’intuizione di Manuel sulla relazione tra Viola e Damiano. Eduardo e Clara rientrano a Napoli. Non volendo far dispiacere Otello a cui ha dimenticato di portare il regalo dalla Sicilia, Renato chiederà a Raffaele un piccolo sacrificio. Gli interventi eccessivamente anticonformisti di Micaela durante la trasmissione radiofonica dedicata al Natale non incontrano il favore di Filippo, ma forse non tutti la pensano come lui.

Leggi anche le anticipazioni della settimana dal 25 al 29 dicembre

Trama puntata mercoledì 27 dicembre 2023

Scopriamo le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 27 dicembre 2023! L’intuizione di Manuel sulla relazione tra Viola e Damiano ha lasciato Antonio profondamente turbato. Nel frattempo, Eduardo e Clara fanno ritorno a Napoli. Per non deludere Otello, a cui Renato ha accidentalmente dimenticato di portare il regalo dalla Sicilia, chiede a Raffaele un piccolo sacrificio. Micaela, con i suoi interventi eccessivamente anticonformisti durante la trasmissione radiofonica natalizia, non riceve il favore di Filippo, ma potrebbe non essere l’unico a pensarla così.

Queste le anticipazioni della puntata di mercoledì 27 dicembre 2023 di Un posto al sole.

Streaming Un posto al Sole RaiPlay

Su RaiPlay potete vedere Un posto al sole in streaming, sia in diretta che in replica on demand. Basterà accedere alla piattaforma intorno alle 20.45 per la diretta streaming, e dopo la messa in onda – a qualsiasi orario – per la replica della puntata appena trasmessa o delle precedenti