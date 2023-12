Un posto al sole anticipazioni dal 25 al 29 dicembre 2023

Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

22 Dicembre 2023

Cosa succederà nelle nella nuova settimana di programmazione di Un posto al sole? Scopriamo le anticipazioni sulle trame delle puntate che andranno in onda da lunedì 22 a venerdì 29 dicembre 2023.

Anticipazioni Un posto al sole lunedì 25 dicembre 2023

Mentre Clara cerca di convincere Eduardo a tornare in Italia con lei, Alberto è sempre più in pena per la lontananza del figlio di cui non ha notizie e nei giorni di Natale sente tutto il peso della sua solitudine. Gli abitanti di palazzo Palladini sono alle prese con la cena della vigilia e il pranzo del 25 dicembre: un divertente compito che Raffaele affiderà ad Otello darà una scossa di sano “spirito natalizio” a tutto il palazzo.

Puntata martedì 26 dicembre 2023

Nonostante Viola e Damiano cerchino di vivere la loro storia con discrezione per non turbare i rispettivi figli, Manuel è più sveglio di quanto immaginino e alla prima occasione aprirà gli occhi ad Antonio. Luca, ospite dell’ultimo minuto, si rivelerà una piacevolissima sorpresa per Guido e soprattutto per Mariella ma, ancora una volta, l’ombra della malattia angoscerà il medico.

Anticipazioni Un posto al sole mercoledì 27 dicembre 2023

Antonio è rimasto turbato dall’intuizione di Manuel sulla relazione tra Viola e Damiano. Eduardo e Clara rientrano a Napoli. Non volendo far dispiacere Otello a cui ha dimenticato di portare il regalo dalla Sicilia, Renato chiederà a Raffaele un piccolo sacrificio. Gli interventi eccessivamente anticonformisti di Micaela durante la trasmissione radiofonica dedicata al Natale non incontrano il favore di Filippo, ma forse non tutti la pensano come lui.

Puntata giovedì 28 dicembre 2023

Dopo aver minacciato Alberto, Sabbiese dovrà affrontare le conseguenze del suo gesto, mentre Damiano apprende da Rosa del suo ritorno a Napoli. Dopo il successo della trasmissione in radio, Micaela avrà un difficile confronto con Samuel da cui realizzerà che hanno due visioni diverse della loro relazione. Insospettita dal comportamento eccessivamente sollecito di Serena nei suoi confronti, Mariella cerca di capire cosa nasconda.

Anticipazioni Un posto al sole venerdì 29 dicembre 2023

Damiano riesce a convincere Eduardo a consegnarsi alla polizia. Alberto è sul piede di guerra e cerca di togliere una volta per tutte Federico a Clara. Eugenio deve gestire una serie di domande scomode da parte del figlio, ignaro che Antonio abbia saputo da Manuel che la madre e Damiano stanno insieme. Dopo un litigio con Micaela, che verte sul loro rapporto di “non” coppia, Samuel riceve un consiglio strategico da parte di Nunzio.

