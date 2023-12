Un posto al sole anticipazioni dal 18 al 22 dicembre 2023

Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 15 Dicembre 2023

Un Posto al Sole

Un posto al sole: le anticipazioni delle puntate nella settimana dal 18 al 22 dicembre 2023: ecco le trame di questi episodi.

Trame Un posto al sole dal 18 al 22 dicembre 2023

Cosa succederà nelle nella nuova settimana di programmazione di Un posto al sole? Scopriamo le anticipazioni sulle trame delle puntate che andranno in onda da lunedì 18 a venerdì 22 dicembre 2023.

Un posto al sole andrà in onda Rai 3 da lunedì 18 a venerdì 22 dicembre 2023 alle 20.45, ma ecco cosa accadrà.

Anticipazioni Un posto al sole settimana dal 18 al 22 dicembre

Anticipazioni Un posto al sole lunedì 18 dicembre 2023

Di fronte all’appello di Niko, che cerca di scuoterlo, Alberto mostra tutta la sua fragilità per la lontananza del figlio. Marina e Roberto faranno la conoscenza della famiglia di Ida: riusciranno a portare a termine il loro piano scellerato? Mariella e Guido prendono atto che Speranza, per evitare di soffrire, sembra non voler accettare la fine della sua storia con Samuel.

Puntata martedì 19 dicembre 2023

Arrivati in Polonia, Roberto e Marina fanno la conoscenza dei familiari di Ida, e delle difficili condizioni in cui è vissuta la ragazza. I due decidono di mettere in pratica il piano per cui hanno organizzato quel viaggio. Dopo la fuga di Clara e Federico, Alberto è in una spirale negativa inarrestabile, cui tenterà di porre rimedio Niko. La reazione tiepida di Micaela alla notizia che Samuel ha lasciato Speranza, lo getterà in una confusione terribile.

Anticipazioni Un posto al sole mercoledì 20 dicembre 2023

Michele sembra patire la presenza sempre più solida di Giancarlo nella vita non solo di Silvia, ma anche della figlia. Un commento infelice dell’uomo porterà Rossella a fare una rivelazione alla madre. Ida continua a essere ignara del vero scopo del viaggio in Polonia e pensa già al suo ritorno a Napoli e al suo ricongiungimento con Diego, ma Roberto metterà in moto il suo piano nonostante le remore di Marina.

Puntata giovedì 21 dicembre 2023

Dopo l’accordo fatto con la zia di Ida, Roberto e Marina sembrano decisi a lasciare la Polonia senza la ragazza. E per Ida quel ritorno a casa sta per trasformarsi nell’inizio di un incubo. Dopo aver scoperto del prestito fatto da Michele a Nunzio per salvare il Vulcano, Silvia appare molto colpita dal gesto del suo ex. Mariella, intanto, comincia già a costruire scenari romantici. In procinto di trascorrere il Natale in Sicilia, Giulia non può fare a meno di preoccuparsi per Luca.

Anticipazioni Un posto al sole venerdì 22 dicembre 2023

Mentre Alberto appare sempre più disperato per la lontananza di Federico, Clara appare sempre più inquieta di fronte alle prospettive di vita che Eduardo le sta offrendo. Il piano di Roberto e Marina procede a gonfie vele mentre Ida, costretta con l’inganno a restare in Polonia, vivrà con dolore la separazione dal figlio. Diego, all’oscuro di tutto, aspetta con ansia il suo ritorno.

Quando vanno in onda le puntate

