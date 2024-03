Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 25 Marzo 2024

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di martedì 26 marzo 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole martedì 26 marzo 2024

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 26 marzo 2024.

Nella puntata precedente è arrivato il momento, con l’aiuto di Damiano, Viola riesce a far riavvicinare finalmente i piccoli Antonio e Manuel, ma la complicità che si crea anche tra Antonio e Damiano farà soffrire qualcuno. Mentre Alberto fa pressione su Clara che non ha ancora deciso se portare avanti la gravidanza, un’amica verrà a sostenerla in questo momento così delicato. Guido e Mariella si sfogano per il loro malessere coniugale. Cerruti sembra trovare un po’ di leggerezza grazie a Luciano

Trama puntata martedì 26 marzo 2024

Proseguiamo finalmente con le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 26 marzo 2024. Ecco cosa accade nell’episodio in arrivo: Viola continua a sentirsi in colpa nei confronti di Eugenio, la testardaggine di Rosa nel voler tornare a casa, nonostante i rischi, poterà Damiano a farle una proposta del tutto inaspettata. Alberto sembra rassicurato nel capire che Clara è apparentemente indirizzata verso l’interruzione di gravidanza, Marika proverà a far sorgere qualche dubbio all’amica ma senza ottenere grandi risultati. Luciano proverà a far aprire gli occhi a Cerruti sullo stato di salute della sua relazione con Castrese, Mariella penserà di aver fatto un passo avanti nel rappacificarsi con Guido, ma le cose non stanno proprio così.

Queste sono le anticipazioni della puntata di martedì 26 marzo 2024 di Un posto al sole.

Streaming Un posto al Sole RaiPlay

