25 Giugno 2024

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di mercoledì 26 giugno 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole mercoledì 26 giugno 2024

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 26 giugno 2024.

Nella puntata precedente, Diego e Ida fanno programmi per il futuro e vivono un momento di grande vicinanza con Tommy. Ferri cercherà con ogni mezzo di trovare un modo per garantirsi un ruolo nella vita del bambino, incurante della distanza che il suo accanimento sta provocando fra lui e Marina e inconsapevole che qualcun altro potrebbe approfittarne per rientrare nella sua vita. Damiano scoprirà che, nonostante le soffiate di Eduardo, Torrente continua a essere un passo avanti a lui, il boss individuerà un modo per vendicarsi di Sabbiese.

Trama puntata mercoledì 26 giugno 2024

Proseguiamo finalmente con le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 26 giugno 2024. Ecco cosa accade nell’episodio in arrivo, quando Clara è ormai sul punto di entrare con Federico nel programma di protezione, la minaccia lanciata da Torrente si farà drammaticamente concreta. Roberto, resosi conto di essere stato troppo duro, cercherà di recuperare con Marina. Lara confiderà i propri tormenti a suor Maura, rivelandole un delicato segreto. Seguendo il consiglio di Silvia, Claudia si impone di avere un atteggiamento più distaccato nei confronti di Guido: basterà ad allontanarlo da lei e a fargli ritrovare la complicità perduta con Mariella?

Queste sono le anticipazioni della puntata di mercoledì 26 giugno 2024 di Un posto al sole.

Streaming Un posto al Sole RaiPlay

Su RaiPlay potete vedere Un posto al sole in streaming, sia in diretta che in replica on demand. Basterà accedere alla piattaforma intorno alle 20.50 per la diretta streaming, e dopo la messa in onda – a qualsiasi orario.