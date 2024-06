In Bridgerton 3 ci sono diversi errori che, con il passare dei giorni, vengono pian piano alla luce. La terza stagione sta riscuotendo un enorme successo su Netflix e infrangendo qualsiasi record di visualizzazioni. Molti fan dello show sono già in fase di rewatch e, proprio per questo, ogni scena viene guardata con più attenzione e può regalare delle inedite sorprese.

Ce n’è una in particolare che riguarda Colin e in cui sembra evidente un errore di montaggio. Ci troviamo nella puntata in cui Francesca ha appena annunciato il suo fidanzamento con John Stirling. Negli istanti successivi a questa comunicazione il personaggio interpretato da Luke Newton si chiude nella sua stanza, dove viene poi raggiunto da Eloise, e inizia a scrivere sui suoi diari.

La macchina da presa indugia sul momento in cui la penna corre veloce sui fogli. In quel preciso momento è evidente che il gentiluomo scriva con la mano destra. Poi uno stacco su Eloise e di nuovo Colin che, questa volta, sembra utilizzare la mano sinistra.

So Im rewatching ep6 #Bridgerton and notice this:

When the camera focused on the paper, we can see Colin was using his right hand to write, but later when it zoomed out, he was holding the quill by his left hand. And we all know that Colin is right-handed and Luke is left 🤣 pic.twitter.com/w5qDDbwHKB

— Rachel Ph (@bbbbbiee) June 15, 2024