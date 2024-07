Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 22 Luglio 2024

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di martedì 23 luglio 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole martedì 23 luglio 2024

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 23 luglio 2024.

Nella puntata precedente, Michele e Silvia provano a stemperare la tensione fra Guido e Mariella, ma la donna non riesce più a reggere la pesante situazione che si è creata in casa e, complice involontaria Bice, prenderà una drastica decisione. Ferri, con Marina al suo fianco, è pronto a formalizzare la propria offerta a Chiara Petrone, Michele e Filippo si confronteranno sul nuovo possibile scenario, manifestando le rispettive preoccupazioni. Manuel cercherà in tutti i modi di convincere la madre ad accettare l’invito di Marika e a partire per una breve vacanza al mare, facendosi forte del supporto incondizionato di due suoi cari grandi amici.

Leggi anche le anticipazioni della settimana

Trama puntata martedì 23 luglio 2024

Proseguiamo finalmente con le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 23 luglio 2024. Ecco cosa accade nell’episodio in arrivo, nonostante entrambi cerchino di convincere se stessi di aver superato il sentimento che provano l’uno verso l’alto, la tensione fra Rossella e Nunzio è ancora palpabile, ma un evento imprevisto porterà i due ad accorciare le distanze. Guido farà una considerazione amara della sua relazione con Mariella, lei e il figlio cercheranno di godersi la vacanza con Bice anche se la scelta della località è alquanto insolita. Rosa e Manuel raggiungono Marika al mare, salvo scoprire che non saranno gli unici ospiti.

Queste sono le anticipazioni della puntata di martedì 23 luglio 2024 di Un posto al sole.

Leggi anche: le anticipazioni della prossima puntata

Streaming Un posto al Sole RaiPlay

Su RaiPlay potete vedere Un posto al sole in streaming, sia in diretta che in replica on demand. Basterà accedere alla piattaforma intorno alle 20.50 per la diretta streaming, e dopo la messa in onda – a qualsiasi orario.