21 Febbraio 2024

Anticipazioni Un posto al sole giovedì 22 febbraio 2024

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 22 febbraio 2024.

Emotivamente colpita da un caso che le si presenta al Centro Ascolto, Giulia decide di fare un discorso molto delicato a Luca. Sfumata anche la sua disperata richiesta di aiuto, Rosa è sempre più spaventata e sotto pressione per le minacce subite e cercherà un modo per sfogare la sua rabbia. Irene continua ad avere un atteggiamento apatico che preoccupa Filippo e Serena che non sanno più come comportarsi con lei.

Trama puntata giovedì 22 febbraio 2024

Streaming Un posto al Sole RaiPlay

Su RaiPlay potete vedere Un posto al sole in streaming, sia in diretta che in replica on demand. Basterà accedere alla piattaforma intorno alle 20.50 per la diretta streaming, e dopo la messa in onda – a qualsiasi orario – per la replica della puntata appena trasmessa o delle precedenti.