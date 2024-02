Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 14 Febbraio 2024

Fiction Rai Mare Fuori

Mercoledì 21 febbraio 2024 su Rai 2 alle 21.20 va in onda la seconda puntata della stagione 4 della fiction Mare Fuori: tutte le news sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle news sulla trama della seconda puntata di Mare Fuori 4, in onda il 21 febbraio 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Le conseguenze di quanto accaduto alla Piscina Mirabilis si riflettono negli equilibri tra i ragazzi dell’IPM. Anche la direttrice e il comandante entrano in contrasto per la gestione di Carmine e Rosa e sulla loro possibilità di incontrarsi.

In ospedale, Edoardo si sta lentamente riprendendo. Milos e Cucciolo, intanto, sono impegnati a scoprire chi è venuto a conoscenza della loro relazione.

Rosa è in profonda crisi per aver attentato alla vita del padre. Carmine cerca in tutti i modi di rassicurarla. Dobermann stringe la sua presa intorno a Kubra e per farlo inizia ad interessarsi allo studio.

Pino vuole fare della sua passione per i cani il proprio lavoro. Cucciolo cerca di recuperare il rapporto con il fratello Micciarella, ma questi è sempre più distante da lui dopo che ha scoperto la sua relazione con Milos.

Edoardo continua la propria riabilitazione aiutato da Carmela. Don Salvatore decide di affrontarlo dopo quanto successo tra loro.

News sulla trama della seconda puntata di Mare Fuori 4 del 21 febbraio

Stando alle news sulla trama della seconda puntata, nel corso dell’episodio 3 di Mare Fuori 4, intitolato La testa della lepre, le acque nell’IPM si fanno torbide. Rosa rifiuta la vicinanza di Carmine.

Cardio si avvicina ad Alina incuriosito dal suo mutismo. La misteriosa ragazza sembra fidarsi solo di lui. Pino inizia a lavorare in un canile, ma il rapporto con il gestore si fa presto complicato.

Mimmo riceve una visita inattesa. Donna Wanda decide di lanciare un avvertimento al comandante per convincerlo a stare lontano dal figlio, intimorendo sua moglie Consuelo, ma qualcosa va storto.

Nell’episodio 4, intitolato Ragione o sentimento, il comandante scopre quanto accaduto a Consuelo ed è determinato in tutti i modi a trovare il colpevole. Carmine, all’oscuro di tutto, vuole che il comandante convinca Rosa ad entrare nel programma di protezione con lui, ma Massimo non gli dà ascolto.

Rosa è determinata ad allontanarsi da Carmine e sceglie una soluzione definitiva. Cucciolo freme per entrare a far parte del clan Ricci. Pino esce dall’IPM con un’esperienza di lavoro che si rivela più complicata di quanto pensasse.

Questo è quanto riportano le news sulla trama della seconda puntata di Mare Fuori 4, in onda il 21 febbraio 2024.

Dove vedere in streaming la seconda puntata di Mare Fuori 4

Essendo una fiction di Rai 2, gli interessati hanno la possibilità di vedere Mare Fuori anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo le prime tre stagioni e in realtà già la quarta al completo.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

A differenza di altre fiction, infatti, le puntate di Mare Fuori 4 sono state rese disponibili in anteprima in streaming proprio su RaiPlay.