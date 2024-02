Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 20 Febbraio 2024

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di mercoledì 21 febbraio 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole mercoledì 21 febbraio 2024

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 21 febbraio 2024.

Malgrado Clara continui a spronarla a lasciare la casa, Rosa non intendere cedere e cerca una strada inaspettata per sottrarsi alle intimidazioni che continua a subire. Pressata dall’ultimatum di Roberto e consapevo e del peso emotivo che sta scaricando su Diego, Ida prenderà una sofferta decisione. Coinvolti nei preparativi del matrimonio di Rossella, Silvia e Michele si perdono in dolci malinconie e sembrano ritrovare un’antica sintonia.

Leggi anche le anticipazioni della settimana dal 19 al 23 febbraio

Trama puntata mercoledì 21 febbraio 2024

Scopriamo le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 21 febbraio 2024! Nonostante Clara continui a esortare Rosa ad abbandonare la casa, questa rifiuta e cerca una via inaspettata per sfuggire alle intimidazioni. Sotto la pressione dell’ultimatum di Roberto e consapevole del peso emotivo che sta riversando su Diego, Ida si trova costretta a prendere una difficile decisione. Nel frattempo, coinvolti nei preparativi del matrimonio di Rossella, Silvia e Michele si lasciano trasportare da dolci malinconie, ritrovando un’antica sintonia tra di loro.

Queste sono le anticipazioni della puntata di mercoledì 21 febbraio 2024 di Un posto al sole.

Streaming Un posto al Sole RaiPlay

Su RaiPlay potete vedere Un posto al sole in streaming, sia in diretta che in replica on demand. Basterà accedere alla piattaforma intorno alle 20.50 per la diretta streaming, e dopo la messa in onda – a qualsiasi orario – per la replica della puntata appena trasmessa o delle precedenti.