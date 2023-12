Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

20 Dicembre 2023

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di giovedì 21 dicembre 2023

Anticipazioni Un posto al sole giovedì 21 dicembre 2023

Puntata della soap Un posto al sole: l'appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell'appuntamento del 21 dicembre 2023.

Dopo l’accordo fatto con la zia di Ida, Roberto e Marina sembrano decisi a lasciare la Polonia senza la ragazza. E per Ida quel ritorno a casa sta per trasformarsi nell’inizio di un incubo. Dopo aver scoperto del prestito fatto da Michele a Nunzio per salvare il Vulcano, Silvia appare molto colpita dal gesto del suo ex. Mariella, intanto, comincia già a costruire scenari romantici. In procinto di trascorrere il Natale in Sicilia, Giulia non può fare a meno di preoccuparsi per Luca.

Trama puntata giovedì 21 dicembre 2023

