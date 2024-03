Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 18 Marzo 2024

Anticipazioni Un posto al sole di martedì 19 marzo 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 19 marzo 2024.

Nella puntata precedente continuano le tensioni tra Mariella e Guido riguardo l’accesa situazione che ormai va avanti da tempo. I due cercano però insieme un modo di risolvere e di tornare a essere loro stessi. Intanto Manuela scopre la gravità di quello che ha fatto incautamente e come questo si riflette sulla piccola Irene.

Michele rifletterà sul ruolo del padre e Silvia troverà un’alleata inaspettata. Rossella capirà che c’è un confronto al quale non può sottrarsi. Mentre Manuela è tormentata dai sensi di colpa per il suo ruolo nella disavventura di Irene, Filippo e Serena sono decisi ad affrontare il problema, ma la bambina non sembra collaborare. Nonostante lei faccia di tutto per mostrarsi premurosa, Guido continua ad avercela con Mariella.

