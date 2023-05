Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 17 Maggio 2023

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di giovedì 18 maggio 2023, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole giovedì 18 maggio 2023

Nuova puntata della soap Un posto al sole: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni della puntata del 18 maggio 2023.

Roberto rivuole la sua Marina, e nel pieno sconforto viene sollevato da Cristina e Tommaso. Ferri prende una decisione su Lara istintiva e inaspettata. Franco e Angela hanno deciso: andranno in Sicilia. Dopo aver avvertito Giulia, è il turno di Renato, che potrebbe non essere d’accordo. Ornella intanto ha un’idea per frenare Otello.

Leggi anche le anticipazioni della settimana dal 15 al 19 maggio

Trama puntata giovedì 18 maggio 2023

Secondo le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 18 maggio 2023 scopriamo che Roberto non fa altro che pensare a Marina ed è addolorato dalla sua partenza. Per fortuna a tirargli su il morale ci pensano Cristina e Tommaso. I due fratellini sembrano proprio andare d’accordo. Il Ferri, stanco di questa situazione che non lo lascia sereno, prende una decisione su Lara, che si rivela però istintiva e inaspettata. Franco e Angela scelgono definitivamente di trasferirsi in Sicilia ma dopo aver avvertito Giulia, è il turno di Renato, che potrebbe non prenderla molto bene. Intanto a Ornella viene in mente un’idea per frenare la presenza ingombrante di Otello.

Queste le anticipazioni della puntata di giovedì 18 maggio 2023 di Un posto al sole.

Streaming Un posto al Sole RaiPlay

Su RaiPlay potete vedere Un posto al sole in streaming, sia in diretta che in replica on demand. Basterà accedere alla piattaforma intorno alle 20.45 per la diretta streaming, e dopo la messa in onda – a qualsiasi orario – per la replica della puntata appena trasmessa o delle precedenti.