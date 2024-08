Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 31 Luglio 2024

Anticipazioni Un posto al sole di giovedì 1 agosto 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 1 agosto 2024.

Nella puntata precedente, sebbene sembri esclusivamente concentrato nel portare a termine l’acquisizione della radio di proprietà di Chiara Petrone, Roberto, tenendo all’oscuro anche Marina, sta tramando qualcosa. Nonostante la grande vicinanza con Guido, Claudia rivaluterà l’idea di lasciare Napoli? La pericolosa vicinanza in spiaggia tra Marika e Bice rischia di innescare una vera bomba, Manuel non ha ancora digerito il ritorno anticipato a Napoli e il rapporto con Rosa si fa sempre più teso.

Proseguiamo finalmente con le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 1 agosto 2024. Ecco cosa accade nell’episodio in arrivo, Marika e Bice scopriranno di avere in comune molto più di quanto possano immaginare. Mariella, intanto, sembra decisa a recuperare il suo rapporto con Guido. Consapevole che il processo per l’affido di Tommaso è alle porte, Roberto è pronto a tentare un’ultima carta per screditare Ida. Mentre Renato comincia a pregustare la vacanza in Sicilia, Niko, costretto ad un cambio di programma, cerca l’appoggio di Jimmy.

