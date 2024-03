Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 29 Febbraio 2024

Sydney Sweeney

Tutti tranne te 2 ci sarà?

Tutti tranne te 2 si farà? Questa è un’ipotesi che, giorno dopo giorno, diventa sempre più concreta. La rom com che vede protagonisti Sydney Sweeney e Glen Powell è diventata in pochi mesi un vero e proprio instant cult nel suo genere.

Protagonisti di questa commedia romantica sono Bea e Ben, reduci da un primo appuntamento finito male. I due si incontrano nel bagno di un bar e hanno una connessione immediata. Dopo aver trascorso la giornata insieme finiscono a casa di lui ma si addormentano sul suo divano. L’indomani Bea sentirà Ben parlare di lei con un suo amico e questo li allontanerà.

Pochi mesi dopo si ritroveranno nuovamente quando la sorella di Bea inizierà a frequentare il migliore amico di Ben. All’inizio i due si dimostreranno molto freddi l’uno dell’altra ma piano piano impareranno a conoscersi e a cacciare quella diffidenza.

Un successo planetario per la pellicola. Costata “appena” 25 milioni di dollari, Anyone but you è riuscita a superare già i 230 milioni di dollari di incasso al botteghino. Il boom del film ha trascinato con sé anche la colonna sonora.

Unwritten, brano di Natasha Bedingfield del 2004, ha infatti riscoperto una seconda vita grazie alla pellicola. La canzone sta rientrando nelle principali classifiche mondiali ed è in trend anche su TikTok. Visto l’enorme successo del primo capitolo ci sarà Tutti tranne te 2? A confermare un possibile sequel della pellicola è stata Sydney Sweeney.

L’attrice è tornata ospite di Jimmy Fallon qualche giorno fa e ha parlato di un ipotetico secondo capitolo. “C’è una probabilità del nove su dieci che faremo un seguito del film“, ha confermato la Sweeney provocando l’entusiasmo del conduttore.

Pochi giorni fa Glen Powell ha confermato che sia lui che Sydney stanno leggendo dei copioni per poter lavorare nuovamente insieme. “Quando trovi qualcuno con cui ti trovi davvero bene… È davvero facile lavorare con Sydney, è così divertente. Stiamo sicuramente cercando il prossimo progetto. Per favore inviateci tutte le sceneggiature che avete“, ha dichiarato l’attore.

E una sceneggiatura in questione potrebbe proprio essere quella di Tutti tranne te 2…