Cinema e Celebrity

Leila Sirianni | 28 Febbraio 2024

Mary Poppins

Mary Poppins non è più un film per bambini nel Regno Unito

Il British Board of Film Classification ha deciso di cambiare la classificazione per età del celebre classico per bambini Mary Poppins a causa di linguaggio discriminatorio. Così riporta il Daily Mail.

Tale organizzazione, che regola i film e i contenuti video nel paese, ha dichiarato che il lungometraggio Disney non fa più parte della categoria U, ovvero Universal, cioè adatto alla visione di qualsiasi tipo di pubblico.

Il titolo è stato spostato in PG, che sta per Parental Guidance, in cui sono inclusi tutti quei film che i bambini dovrebbero vedere con la presenza dei genitori, o comunque di un adulto.

La ragione di tale cambiamento sta nel fatto che Mary Poppins contiene un epiteto razziale una volta usato dai bianchi europei per riferirsi alle popolazioni native dell’Africa meridionale.

La riclassificazione è dovuta all’uso della parola Ottentotti. Il termine datato è stato storicamente utilizzato dagli europei per riferirsi ai Khoekhoe, un gruppo di pastori del Sudafrica, ma oggi è considerato offensivo.

L’Ammiraglio Boom, interpretato da Reginald Owen, usa la parola due volte nel film. Alla prima occasione, chiede a Michael Banks se sta andando a combattere gli Ottentotti. Più avanti nel film, quando gli spazzacamini ballano sul tetto, l’ammiraglio esclama: “Siamo assaliti dagli Ottentotti!“.

Mary Poppins torna nei cinema britannici quest’anno in occasione del suo 60º anniversario. Questo evento ha spinto il BBFC a riesaminare la sua classificazione originale.

Secondo il nuovo rating del film, i bambini di qualsiasi età possono ancora guardarlo senza la presenza di un adulto. I genitori, però, dovrebbero considerare se il contenuto potrebbe turbarli.