Leila Sirianni | 26 Febbraio 2024

glen powell Sydney Sweeney

Sydney Sweeney e Glen Powell sono alla ricerca di un nuovo film da fare insieme

Alla luce del successo di Tutti tranne te, Sydney Sweeney e Glen Powell potrebbero rappresentare il nuovo duo delle commedie romantiche?

Difficile dirlo dopo solo un progetto insieme, ma la coppia ha trovato un’affinità tale girando insieme il film uscito ad inizio anno che ha già lo sguardo verso un nuovo progetto per il futuro.

Le star di Euphoria e Top Gun: Maverick stanno sondando il terreno per il loro prossimo film, per bissare i risultati di Tutti tranne te.

Glen Powell ha rivelato a Variety durante gli Screen Actors Guild Awards 2024, il sabato 24 febbraio, che lui e Sydney Sweeney stavano già leggendo sceneggiature per la loro prossima avventura romantica:

Quando trovi qualcuno con cui ti trovi davvero bene… È davvero facile lavorare con Sydney, è così divertente. Stiamo sicuramente cercando il prossimo progetto. Per favore inviateci tutte le sceneggiature che avete. Sai che siamo qui per questo. È stato davvero meraviglioso leggere molto. Sydney legge tutto, tra l’altro, e in tempo record. È la lettrice più veloce che abbia mai incontrato. A me ci vuole un po’ più di tempo, ma stiamo leggendo tutto e cercando solo di capire cosa ha senso, cosa possiamo trasformare in qualcosa a cui il pubblico risponderà.

Verso metà febbraio, anche l’attrice aveva parlato di futuri progetti col collega, quando le è stato chiesto di un potenziale sequel di Tutti tranne te.

Sfortunatamente in quell’occasione non aveva fornito dettagli specifici. Si era limitata a dire che stavano discutendo insieme di lavoro.

Tutti tranne te, in originale Anyone But You, è una sorta di rivisitazione moderno di Molto rumore per nulla di William Shakespeare. Finora ha incassato oltre 200 milioni di dollari in tutto il mondo, con un budget di partenza di 25 milioni.

Nell’attesa di saperne di più, fino ad allora i fan possono dedicarsi al prossimo progetto di Glen Powell, il film d’azione Twisters, che arriverà nel mese di luglio.