3 Troian Bellisario regista per il reboot?

Troian Bellisario potrebbe avere qualcosa a che fare con il reboot di Pretty Little Liars? È questo il rumor delle ultime ore su cui vogliamo fare chiarezza. Come ormai noto, il creatore di Riverdale Roberto Aguirre Sacasa è al lavoro su una nuova versione legata al mondo delle Liars decisamente più dark per HBO Max. Da quanto è emerso nelle ultime settimane, nessuna delle ex protagoniste dovrebbe essere coinvolta nel nuovo progetto, intitolato Original Sin.

Qualche giorno fa Lucy Hale, rispondendo ad alcune domande, aveva confermato che non sarebbe stata della partita. “Per quanto ne so, nessuno dell’originale è coinvolto in alcun modo. Da quello che ho sentito, sarà molto più dark“, aveva dichiarato l’ex interprete di Aria Montgomery. Ora anche la Bellisario, che nello show originale ha interpretato il ruolo di Spencer, è stata interrogata sull’argomento. Durante un’intervista per Entertainment Tonight Canada, Troian ha detto se dirigerebbe mai una puntata del nuovo format.

“Se loro mi chiamassero, penso sarebbe un momento davvero divertente soprattutto perché Pretty Little Liars per HBO Max sarà molto diverso dal nostro e perciò sarebbe molto divertente giocare in tutte le parti del mondo – ha dichiarato Troian Bellisario – Apprezzerei certamente l’opportunità di mettermi dietro la macchina da presa, sarebbe fantastico“. Porte aperte a un’eventualità del genere per l’attrice. Intanto, secondo voci non confermate, Troian sarebbe addirittura stata avvistata sul set del reboot. Non essendoci prove a conferma di questo rumor, dobbiamo prendere questa informazione con le pinze.

Tuttavia le speranze di rivederla ancora una volta in azione in Pretty Little Liars non sono del tutto spente. Qualche giorno fa vi raccontavamo del piano di Marlene King di provare a rivedere le Liars al gran completo ancora una volta.