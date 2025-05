Il regista Gil Junger svela che una trilogia sequel di 10 cose che odio di te è in lavorazione: i titoli dei tre film e cosa sappiamo finora

10 cose che odio di te tornerà con tre film sequel

Il mondo delle commedie romantiche cult si prepara ad accogliere un sorprendente ritorno: 10 cose che odio di te, iconico film del 1999 con Julia Stiles e Heath Ledger, avrà ben tre sequel.

Lo ha rivelato in esclusiva a PEOPLE il regista Gil Junger, che ha confermato di essere al lavoro sul primo nuovo capitolo intitolato 10 cose che odio degli appuntamenti, insieme al produttore originale Andrew Lazar e alla sceneggiatrice Naya Elle James.

Anche se il progetto non ha ancora ricevuto il via libera ufficiale, Junger ha in mente una vera e propria trilogia che proseguirà con 10 cose che odio del matrimonio e 10 cose che odio dei bambini. L’obiettivo? Raccontare le sfide della vita sentimentale adulta, parlando a un pubblico che ha superato i trent’anni.

Il nuovo film, ispirato all’opera Il misantropo di Molière, come il primo film rielaborava La bisbetica domata di Shakespeare, sarà una commedia romantica moderna. Junger ha rivelato che, pur trattandosi di una storia nuova, gli piacerebbe riportare in scena alcuni volti noti. In particolare vorrebbe Julia Stiles e Larry Miller, che interpretavano rispettivamente Kat e il padre.

Il regista di 10 cose che odio di te ha anche espresso il desiderio di rendere omaggio a Heath Ledger, scomparso nel 2008, con un riferimento all’interno del film. “Merita di essere ricordato e amato“, ha detto.

Nel cast originale figurano anche Joseph Gordon-Levitt, Allison Janney, Andrew Keegan, Gabrielle Union e David Krumholtz.

10 cose che odio di te è considerato uno dei film simbolo delle teen comedy degli anni ’90. Negli anni ha ispirato una serie TV omonima, ed è ora in fase di adattamento come musical di Broadway.

Per ora non ci sono date ufficiali né casting confermati per i tre sequel di 10 cose che odio di te, ma l’annuncio ha già acceso la curiosità dei fan. Junger promette che, nonostante siano passati più di 25 anni, lo spirito del film originale sarà ancora ben vivo.