La nuova serie turca Tradimento (Aldatmak in originale – cosa significa), trasmessa su Canale 5, ha conquistato il pubblico italiano con la sua trama avvincente e i suoi personaggi complessi. Ambientata a Istanbul, la soap opera esplora le dinamiche familiari, i segreti e le bugie che mettono alla prova i legami più profondi. In questo articolo, scopriamo il cast completo della serie e i personaggi che interpretano, come riportato da MediasetPlay.

Vahide Perçin è Güzide Yenersoy

Vahide Perçin, già nota al pubblico italiano per il ruolo di Hünkar in Terra Amara, interpreta Güzide Yenersoy, una giudice rispettata e madre devota. La sua vita apparentemente perfetta viene sconvolta da una serie di tradimenti e segreti familiari. Il personaggio di Güzide è un simbolo di forza e resilienza, capace di affrontare le avversità con grande determinazione.

Mustafa Uğurlu è Tarık Yenersoy

Mustafa Uğurlu interpreta Tarık Yenersoy, marito di Güzide e avvocato di successo. Dietro la facciata di uomo rispettabile, nasconde una relazione extraconiugale e segreti che minacciano di distruggere la sua famiglia,. Tarık rappresenta il dualismo tra l’immagine pubblica perfetta e le ombre del tradimento.

Feyza Sevil Güngör è Oylum Yenersoy nel cast di Tradimento

Feyza Sevil Güngör interpreta Oylum Yenersoy, la figlia di Güzide e Tarık. Giovane e ambiziosa, Oylum si trova coinvolta in situazioni complicate che mettono alla prova la sua integrità e i suoi legami familiari. La sua evoluzione sarà determinante per gli equilibri della trama.

Aras Aydın è Behram Dicleli

Aras Aydın, noto al pubblico italiano per il suo ruolo di Emre Yiğit nella serie di successo Cherry Season – La stagione del cuore, interpreta Behram Dicleli in Tradimento. Il personaggio di Behram porta un tocco di mistero e fascino nelle vicende della famiglia Yenersoy, intrecciando la sua storia con quella dei protagonisti principali. La presenza di Aras Aydın nel cast ha già suscitato grande interesse tra i fan italiani, desiderosi di rivederlo in un ruolo intenso e carismatico.

Yusuf Çim è Ozan Yenersoy

Yusuf Çim interpreta Ozan Yenersoy, il figlio di Güzide e Tarık. Ingegnere di talento, Ozan cerca di mantenere l’equilibrio tra la sua carriera e le tensioni familiari che emergono nel corso della serie. La sua figura rappresenta il giovane che cerca di affermarsi nonostante i conflitti familiari.

Ercan Kesal è Ali Sezai Okuyan nel cast di Tradimento

Ercan Kesal interpreta Ali Sezai Okuyan, un personaggio chiave nella vita di Güzide. La sua presenza porta alla luce verità nascoste e contribuisce a complicare ulteriormente le dinamiche della famiglia Yenersoy. Ali Sezai incarna il ritorno del passato che sconvolge gli equilibri presenti.

Cem Bender è Oltan Kaşifoğlu

Cem Bender interpreta Oltan Kaşifoğlu, un uomo d’affari senza scrupoli coinvolto in attività illecite. La sua influenza si estende su diversi personaggi, creando tensioni e conflitti all’interno della trama. Oltan rappresenta l’antagonista che mette in crisi i protagonisti.

Caner Şahin è Tolga Kaşifoğlu nel cast di Tradimento

Caner Şahin interpreta Tolga Kaşifoğlu, figlio di Oltan e innamorato di Oylum. La sua relazione con Oylum è ostacolata dalle tensioni tra le loro famiglie e dai segreti che emergono nel corso della serie. Tolga è un personaggio combattuto tra amore e lealtà familiare.