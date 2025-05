Sappiamo che Mare Fuori 6 si farà ma cosa conosciamo delle news relative alla trama, alle puntate e al cast della prossima stagione.

Quando esce Mare Fuori 6?

Quando esce la stagione 6 di Mare Fuori? La programmazione non la conosciamo nei dettagli ma sappiamo che le riprese hanno inizio intorno a giugno 2025. L’orario sempre quello delle 21:30 circa su Rai 2.

Ovviamente il debutto, se seguirà la linea delle precedenti stagioni, avverrà su RaiPlay nel corso del 2026 tra febbraio e marzo.

La messa in onda in televisione, invece, dovrebbe avvenire poche settimane dopo. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più. Ora che sappiamo quando uscirà, più o meno, Mare Fuori 6 passiamo alle anticipazioni sulla trama.

Mare Fuori 6 trama

Mare Fuori 6 sarà l’ultima stagione? A maggio 2025 non abbiamo ancora una risposta definitiva a questa domanda, ma pare sia sempre meno probabile. Per il resto, sappiamo che si farà un film prequel. La storia riguarderà Rosa Ricci e racconterà le origini di questo personaggio.

I fan però si chiedono di cosa parla la stagione 6 di Mare Fuori. I dettagli sulla trama non li abbiamo e le anticipazioni sono praticamente inesistenti, quindi non possiamo dirvi che fine fa Rosa Ricci in Mare Fuori o se Tommaso muore.

Quest’ultimo, infatti, si è sacrificato per salvare la protagonista dopo che una figura misteriosa ha sparato un colpo di pistola. Inoltre, con i prossimi episodi vedremo anche le conseguenze delle decisioni di Carmela e cosa ne sarà dei Milanesi e di Cucciolo dopo essere scappati dall’IPM.

Passiamo, adesso, al cast e ai casting futuri.

Cast, attori e personaggi

Quali saranno i personaggi che torneranno in Mare Fuori 6? Qui di seguito vi proponiamo la lista degli attori principali che potrebbero far parte del cast:

Carmine Esposito è Massimo Esposito

Lucrezia Guidono è Sofia Durante

Artem Tkachuk è Pino Pagano

Maria Esposito è Rosa Ricci

Giuseppe Pirozzi è Micciarella

Salahudin Tijani Imrana è Dobermann

Yeva Sai è Alina Donetzka

Luca Varone è Angelo

Alfonso Capuozzo è Simone

Manuele Velo è Tommaso

Francesco Alessandro Luciani è Samuele

Francesco Di Tullio è Federico

Rebecca Mogavero è Marta

Elisa Tonelli è Sonia

Giovanna Sannino è Carmela

Ovviamente in Mare Fuori 6 ci sono anche delle uscite di scena clamorose. Tra questi possiamo citare Edoardo, Milos, Donna Wanda e, forse, Tommaso (anche se il suo futuro è ancora incerto).

Tra coloro che hanno avuto un finale più positivo, invece, possiamo menzionare Cardiotrap, che viene rilasciato con il sogno di diventare musicista, e Silvia, che esce dall’IPM dopo la confessione di Micciarella.

Un’altra questione è se Carmine torna in Mare Fuori 6. Si tratta di una teoria dei fan derivante dal fatto che nei titoli di coda dell’ultima puntata si sente un audio della lettera d’addio che Rosa ha scritto a Carmine all’inizio della quinta stagione.

Quante puntate ha Mare Fuori 6?

Parliamo adesso di quante puntate ha Mare Fuori 6. La risposta non l’abbiamo con certezza ma possiamo fare una previsione derivante dalla messa in onda delle stagioni precedenti.

In totale, gli episodi potrebbero essere 12 o 14 e divisi in due blocchi separati per quanto riguarda la pubblicazione su RaiPlay.

Mare fuori in streaming

Dove esce Mare Fuori? La sesta stagione, così come le precedenti possono essere recuperate su RaiPlay.

Tutto ciò che dovete fare è accedere alla piattaforma streaming e registrarvi con una password e una mail valida. A questo punto avrete accesso a tutti i prodotti del servizio. Ecco come vedere Mare Fuori 6.