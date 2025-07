Lunedì 14 luglio 2025 alle 8.45 su Rai 2 vanno in onda due nuove puntate della telenovela spagnola Ritorno a Las Sabinas: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti? Anticipazioni sulle puntate di Ritorno a Las Sabinas del 14 luglio

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla nuove puntate di Ritorno a Las Sabinas, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Il ritorno di Laura continua a lasciare Manterana in stato di shock. C’è chi la respinge perché non è in grado di perdonarla per l’inganno che ha messo in atto, c’è chi la riaccoglie a braccia aperte nelle proprie vite.

La donna conosce i suoi nipoti e condivide un momento speciale con Paloma. Trini deve riconsiderare i sentimenti che prova per Emilio. Gracia trova conforto nell’ultima persona da cui si sarebbe aspettata tanta comprensione.

La nuova relazione tra Gracia e Tano, che le ha chiesto di sposarlo, solleva polemiche e scatena un’accesa lite tra i fratelli Larrea. Intanto, la rabbia che Paca prova nei confronti di Laura si trasforma in ossessione. L’amore sbocciato tra Manuela e Álex, invece, si dimostra un amore impossibile: il prete, infatti, è vittima di un angoscioso dilemma.

La Guardia Civil indaga sulla messinscena della morte di Laura. I conti di El Acebuche vengono hackerati e Paca è costretta a chiedere aiuto.

Anticipazioni sulle puntate di Ritorno a Las Sabinas del 14 luglio

Nel nuovo appuntamento con la telenovela spagnola, Laura fornisce la sua versione dei fatti alla polizia, spingendo così le autorità a ordinare la riesumazione del corpo. Nel frattempo, Emilio accompagna la donna a Casa Larrea, dove, insieme a Silvia, si lasciano trasportare dai ricordi del passato con una certa malinconia: Laura, però, sembra soffrire di qualche amnesia.

Più tardi, Silvia affronta Paca senza mezzi termini. Intanto, Miguel implora Gracia di non accettare la proposta di matrimonio di Tano, mentre Manuela comincia a nutrire dubbi sulla reale volontà di Alex di fare un grande sacrificio. Successivamente, tutti decidono di sostenere Gracia nella sua scelta di convolare a nozze con Tano.

Miguel, dal canto suo, è impegnato a cercare un punto d’incontro con suo fratello e a costruire una nuova famiglia con Esther. Infine, Paca si riconcilia con Silvia chiedendole scusa, mentre Alex si dimostra incapace di perdonare Emilio per il ruolo avuto nella morte di Oscar. Questo è quanto riportano le ultime anticipazioni sulle nuove puntate di Ritorno a Las Sabinas, in onda il 14 luglio 2025.

Dove vedere in streaming Ritorno a Las Sabinas

Dal momento che Ritorno a Las Sabinas va in onda sulla Rai, gli interessati hanno la possibilità di vedere le puntate anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay.

Diretta streaming

Il servizio permette agli utenti di vedere qualsiasi contenuto originale dell’azienda (e tanto altro) in diretta sul sito o tramite app per tablet e smartphone, sia iOS che Android. L’unico requisito richiesto è l’iscrizione al servizio, operazione totalmente gratuita.

Una volta effettuato questo passaggio, inserendo tutti i dati richiesti, è sufficiente accedere digitando il proprio nome utente/indirizzo mail e la password scelta in fase di registrazione.

A quel punto, se si è da sito web, dal menu sulla sinistra si procederà nella sezione Dirette, che tramite app, invece, è subito visibile nella parte inferiore della schermata, e scegliere Rai 2, dove va in onda la telenovela spagnola.

Streaming on demand

In seguito al passaggio in TV, è poi possibile recuperare l’episodio o gli episodi grazie all’opzione on demand. Dopo aver effettuato il log-in, basterà digitare nella barra delle ricerche Ritorno a Las Sabinas e cliccare sulla locandina della telenovela

Nella sua sezione dedicata, compaiono tutti gli episodi disponibili. Dal 14 luglio conclusa la messa in onda, si troveranno in lista anche queste nuove puntate di Ritorno a Las Sabinas.

La telenovela, infine, è disponibile per lo streaming anche su Disney+, in quanto contenuto originale della piattaforma. Nel suo catalogo sono già presenti tutti gli episodi, ma in questo caso abbiamo a che fare con un servizio a pagamento.