News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 23 Luglio 2024

In Those About to Die, nuova serie di Prime Video con Anthony Hopkins, appaiono anche diversi ex allievi di Amici

Those About to Die su Prime Video

Those About to Die ha finalmente fatto il suo debutto su Prime Video. Lo scorso 19 luglio ha fatto il suo esordio sulla piattaforma di streaming la nuova miniserie che vede una co-produzione tra Italia, Germania e Stati Uniti.

Un cast corale imponente guidato dal premio Oscar Anthony Hopkins nei panni di Vespasiano, imperatore romano al termine della sua vita. Tra i protagonisti troviamo poi Iwan Rheon nei panni di Tenax, un boss della criminalità clandestina e proprietario della più grande taverna di scommesse di Roma.

Gli appassionati di serie tv ricorderanno sicuramente l’attore per via del suo ruolo in Game of Thrones. Nello show HBO ha infatti interpretato il sadico Ramsay Bolton, antagonista dell’iconica “Battaglia dei Bastardi”.

Nel cast c’è anche profumo di italianità. C’è infatti anche Gabriella Pession, attrice protagonista di numerose fiction in Italia, nei panni di Antonia Servillius. Come personaggio secondario e di supporto segnaliamo la presenza anche di Kyshan Wilson, nota per il ruolo di Kubra in Mare Fuori.

Ma non è finita qui. Chi ha già avuto modo di vedere le 10 puntate che compongono la miniserie avrà senz’altro notato la presenza di altri volti noti del piccolo schermo. Stiamo parlando di diversi ballerini che provengono dalla scuola di Amici di Maria De Filippi.

Elena D’Amario, ex allieva della nona edizione e attualmente professionista del talent, ha raccolto alcune foto scattate sul set di Those About to Die. Oltre lei troviamo Giulia Pauselli (Amici 10), Christian Pace (Amici 13), Sebastian Melo Taveira (Amici 16).

E poi ancora Michele Lanzeroti dalla quindicesima edizione, Talisa Jade (Amici 19), Samuele Segreto, Megan Ria e Maddalena Svevi dalla 22esima edizione. E voi, li avevate notati tutti quanti?