Camila Mendes, Madelyn Cline e Jonah Hauer-King nel reboot di So cosa hai fatto

Cinema e Celebrity

Stefano D Onofrio | 23 Luglio 2024

Cami Mendes Madelyn Cline

So cosa hai fatto, il cast del reboot

Il reboot di I Know What You Did Last Summer, noto in Italia con il titolo So cosa hai fatto, ha finalmente trovato il suo cast principale. Film cult del 1997, l’horror vedeva tra i protagonisti attori del calibro di Jennifer Love Hewitt, Freddie Prinze Jr e Ryan Philippe.

La sceneggiatura della pellicola è stata curata da Kevin Williamson, che gli appassionati di serie tv potrebbero ricordare per il suo lavoro in The Vampire Diaries e Dawson’s Creek. Al centro della trama un gruppo di quattro amici adolescenti che, guidando ubriachi dopo una notte di bagordi, investono e uccidono un passante e cercano di disfarsi del presunto cadavere.

Quell’omicidio però viene notato anche da qualcun altro, che inizierà a ricattare i protagonisti della vicenda. A distanza di quasi 30 anni dal debutto dell’horror al cinema So cosa hai fatto sta per tornare con un reboot e un cast completamente rinnovato.

Come riportato da The Hollywood Reporter il film sarà realizzato da Sony Pictures e approderà al cinema il 18 luglio del 2025. A guidare il cast troviamo Camila Mendes, nota al grande pubblico per il ruolo di Veronica in Riverdale. Al suo fianco troviamo Madelyn Cline, anche lei protagonista di un teen drama: da quattro stagioni interpreta il ruolo di Sarah in Outer Banks.

Anche Jonah Hauer-King è nel cast del reboot. L’attore è principalmente noto per il ruolo del principe Eric nel remake Disney de La sirenetta. In tv è di recente apparso nella miniserie Il tatuatore di Auschwitz.

Chiudono ufficialmente il cast anche Sarah Pidgeon e Tyriq Withers. Sempre secondo quanto riportato da The Hollywood Reporter due dei protagonisti storici del primo film sarebbero in trattative per ritornare. Si tratta di Jennifer Love Hewitt (che hai interpretato Julie nella pellicola originale) e Freddie Prinze Jr. (interprete di Ray).