Stefano D Onofrio | 23 Luglio 2024

House of the Dragon

Una scena presente nel sesto episodio di House of the Dragon 2 sarebbe nata da un’idea di Emma D’Arcy: ecco quale

House of the Dragon 2, la scena improvvisata

Una scena vista nel sesto episodio di House of the Dragon 2 non era originariamente prevista ma è stata proposta da un membro del cast. Ma prima di entrare nel merito della questione dobbiamo farvi la solita raccomandazione…

Il pezzo contiene degli spoiler su Smallfolk, sesta puntata del prequel di Game of Thrones che ha debuttato lo scorso 21 luglio. Proprio per questo motivo se non avete ancora avuto il tempo di prendere visione dell’episodio, vi consigliamo di non proseguire con la lettura dell’articolo.

In una delle scene della puntata è avvenuto, un po’ a sorpresa, un bacio tra Rhaenira e Mysaria. Tuttavia, come raccontato dagli interpreti Sonoya Mizuno ed Emma D’Arcy a Variety, inizialmente tra le due doveva esserci soltanto un “respiro” e che il bacio è nata da un’idea di D’Arcy.

“Onestamente, credo che all’inizio ci fosse un tale desiderio di connessione – rivelano – Credo che all’inizio si veda un’intimità che Rhaenyra condivide molto raramente. Anche in altre sue relazioni sentimentali, c’è molta spavalderia spesso da entrambe le parti. Con Daemon redo che entrambe le parti lottino per rivelare se stesse nella debolezza e che il loro erotismo sia in un certo senso predeterminato dal potere“.

“Mentre con Mysaria, in questo rapporto in crescita, è straordinariamente onesto. All’inizio, c’è un enorme sentimento di empatia e gratitudine verso questa persona. Rhaenyra è molto colpita dalla vita che Mysaria ha vissuto con tanto coraggio. Poi, sono due corpi completamente invasi dal tatto. Non appena si abbracciano e i loro corpi si toccano, credo che si tratti di puro desiderio corporeo“, aggiungono poi Emma.

“Non c’è nulla di machiavellico, per quanto mi riguarda – ha aggiunto la Mizuno – È un bacio davvero bello e tenero, e sarebbe impossibile non provare qualcosa come Mysaria in quel momento“.