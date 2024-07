News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 23 Luglio 2024

Grey's Anatomy

Angelina Mango fan di Grey’s Anatomy

C’è anche Angelina Mango nella schiera di fan di Grey’s Anatomy! Il longevo medical drama della ABC tornerà il prossimo settembre con la sua 21esima stagione (e non senza novità di rilievo). Sarà un’annata che segnerà una presenza più importante rispetto alle precedenti di Ellen Pompeo.

L’attrice, che in passato ha tenuto banco come protagonista nei panni di Meredith Grey, riapparirà in almeno 7 dei prossimi episodi. Oggi però non vogliamo focalizzarci su anticipazioni e news dal set della serie, che ha già riaperto da qualche settimana.

Vogliamo invece raccontarvi di una fan (a sorpresa) dello show che abbiamo scovato sul web. In un momento di pausa del suo lungo tour estivo Angelina ha utilizzato un filtro di TikTok e si è divertita a mettere in classifica i personaggi di Grey’s Anatomy che le apparivano random.

@angelinamango__ filtro giusto e la mia persona tutto giusto bene ♬ suono originale – angelinamango__

Segnaliamo un primo posto conquistato (senza troppa fatica) da Cristina Yang. Il cardiochirurgo interpretato da Sandra Oh è stato per anni uno dei personaggi più apprezzati dai fan. Scorrendo al secondo posto troviamo invece Derek, il Dottor Stranamore che ha fatto innamorare Meredith e appassionate seguaci.

Gradino più basso del podio per il capo Richard Webber, figura storica presente nel medical drama sin dal suo primissimo episodio. Ma la classifica di Angelina Mango stupisce particolarmente soprattutto per le ultime due posizioni.

Senza pensarci troppo la cantautrice ha piazzato in coda Arizona Robbins. E un gradino più in alto rispetto al personaggio interpretato da Jessica Capshaw troviamo proprio lei: Meredith Grey. In tanti si sono mostrati in disaccordo con le scelte di Mango, che nella scorsa stagione televisiva ha anche curato la colonna sonora di una serie tv.

Forse ricorderete infatti che il suo brano Fila Indiana è apparso nello show di Rai Due Noi siamo leggenda.