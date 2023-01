News e anticipazioni

Niccolo Maggesi | 14 Gennaio 2023

And Just Like That

Il revival di Sex and the City ha ricevuto il via libera per una seconda stagione: tutte le news e le anticipazioni su And Just Like That 2

And Just Like That 2 stagione news

Sembra incredibile (o forse no), ma dietro le quinte di And Just Like That, il revival di Sex and the City, già si parlava di stagione 2 quando ancora non aveva debuttato il primo capitolo. Lo aveva reso noto la scorsa estate il Daily Mail, che si stava occupando molto da vicino delle riprese della serie, offrendo al pubblico di appassionati un reportage dietro l’altro di ciò che si stava registrando nel cuore di Manhattan. Sì, perché essendo New York uno dei personaggi principali dello show, nell’era degli smartphone e dei social network si è rivelato complicato mantenere le bocche cucite sulla trama dei nuovi episodi.

E siccome dopo la messa in onda pare che il riscontro abbia dato grandi soddisfazioni internazionali, la produzione ha preso sempre più sul serio una continuazione, fino a giungere ad una conclusione. In altre parole, dopo i 10 episodi del revival, And Just Like That proseguirà con una seconda stagione.

Stando alle prime voci raccolte dal portale britannico, sarebbero stati specialmente Michael Patrick King e Sarah Jessica Parker, vere menti creative dietro la serie, a immaginare un prolungamento della storia.

Questo prolungamento ha poi ricevuto il consenso dei vertici di HBO, che già in precedenza – via Deadline – si erano detti ben disposti a discutere di un secondo capitolo della storia.

“In realtà la questione riguarda Micheal Patrick King e Sarah Jessica Parker. Sono loro a dover capire se c’è una storia della quale sono emozionati. Io penso che ci sarà, ma loro ne stanno parlando per assicurarsi di volerci gettare a capofitto. È un grosso impegno, ma saranno comunque loro a venire da noi e farci sapere cosa pensano. In ogni caso sono fiducioso”.

In merito ad una stagione 2 di And Just Like si è discusso comunque anche dell’eventuale ritorno (in carne e ossa) di Samantha.

Il ritorno di Samantha

Storia che nella prima stagione racconterà come se la stanno cavando le nostre protagoniste come cinquantenni e madri di adolescenti.

Gli episodi del revival hanno reso lo show molto più inclusivo che in passato, raccontando il sesso e la sessualità secondo le attuali tendenze. Per fare questo sono stati introdotti nuovi personaggi, che hanno avuto il delicato compito di sostituire anche la grande assente Samantha.

E proprio sulla sfacciata protagonista delle sei stagioni originali e i due film per il cinema, il Daily Mail l’ha sparata grossa. La stessa fonte vicina alla produzione, per la quale And Just Like That sarebbe stata rinnovata per la stagione 2 ancora prima della notizia ufficiale, sosteneva che Kim Cattrall avrebbe potuto riprendere il ruolo di Samantha.

“C’era ovviamente una certa preoccupazione che il pubblico soffrisse la mancanza di Kim e non accogliesse con favore il revival. Invece, ultimamente, la risposta si è rivelata fenomenale. E i fan di Kim sappiano che la porta del revival è aperta per un suo ritorno. Se dovesse mai cambiare idea, sarà libera di tornare”.

Gli autori e la stessa Sarah Jessica Parker sarebbero davvero pronti a dimenticare l’avversione della Cattrall nei confronti della serie e di Samantha stessa? In realtà pare non sia così. Allo stesso tempo Kim è ben decisa a lasciarsi alle spalle questo importantissimo capitolo della sua vita, sempre che, stavolta, le trattative non la lusinghino con qualche zero in più.

Cast And Just Like That 2

Sul cast di And Just Like That 2 arrivano le prime notizie già durante l’estate 2022, quando la serie è in pre-produzione. A metà agosto Deadline conferma che nei nuovi episodi un discreto arco narrativo sarà dedicato al personaggio di Aidan. Annunciato il ritorno nello spinoff di Sex and the City lo scorso anno ma rivelato poi che la sua fu solo una battuta, John Corbett è pronto a rimettere i panni di Aidan Shaw.

L’attore, famoso per aver recitato nel Mio grosso grasso matrimonio greco, ha partecipato alla terza, quarta e sesta stagione della serie originale ed è apparso nel secondo film, durante la parentesi delle ragazze ad Abu Dhabi. Qui Carrie lo aveva rivisto commerciare stoffe in mezzo al mercato cittadino, per poi programmare un appuntamento al termine del quale c’era stato un bacio. In realtà Aidan – come Carrie – era sposato e con due figli a carico.

Ora che Carrie ha emotivamente superato la morte di Big, frequenterà nuovi uomini e chissà che Aidan non si riveli per lei un’ottima minestra riscaldata.

E a giudicare dagli scatti pubblicati online sui profili ufficiali di And Just Like That, Sarah Jessica Parker e tutte le altre star della serie, sembrerebbe proprio così.

Nella foto: Sarah Jessica Parker e John Corbett

John Corbett era quindi sul set il 13 gennaio 2023.

La prima a svelare il suo ritorno ufficiale nel cast di And Just Like That 2 stagione è stata Sara Ramirez, che sarà ancora Che Diaz.

Rivedremo inoltre Evan Handler come Harry, marito di Charlotte. A tal proposito, Kristin Davis è stata immortalata nel primo giorno di riprese. L’attrice recitava infatti in una scena con Sarah Jessica Parker (Carrie) il 5 ottobre 2022 nel centro di New York.

Oltre al ritorno di tutti gli altri volti storici, da Mario Cantone (Anhtony) a David Eigenberg (Steve), Carrie rivedrà anche Ivan Hernandez, interprete di Franklyn. Infine ci saranno ancora una volta Sarita Choudhury (Seema Patel), tornata sul set a metà ottobre, Nicole Ari Parker (Lisa Todd Wexley), e Karen Pittman (Nya Wallace).Ad ottobre 2022 si unisce al cast di And Just Like That 2 stagione Tony Danza. Danza interpreterà il padre di Che Diaz nella sitcom che la stand up comedian è andata a registrare a Los Angeles. Il nome dell’attore era già emerso al termine della prima stagione.

Anticipazioni episodi

Si presume che anche gli episodi di And Just Like That 2 saranno dieci, ma sul loro contenuto non possiamo ancora dire molto, perché mancano delle reali anticipazioni. Volendo formulare qualche congettura, però, si può immaginare che Carrie proseguirà la sua attività di podcaster, forse non più con Che Diaz ma da sola. Ormai infatti la nostra ha ritrovato l’equilibrio dopo la morte di Big, e dal lavoro riceverà gli stimoli giusti per andare avanti.

Nel frattempo s’imbatterà di nuovo in Aidan, e per un attimo potrebbe riesumare i suoi vecchi sentimenti per lui. Interessante sarà anche scoprire con chi Carrie sceglierà di uscire per voltare pagina, e se i prossimi appuntamenti saranno più fortunati degli ultimi. Il suo flirt con Franklyn alla radio avrà un seguito?

Intanto Charlotte e Miranda dovranno fare i conti l’una con le difficoltà di comunicazione con Harry, l’altra con la nuova vita insieme a Che Diaz. La relazione tra Steve e Miranda è davvero finita? E come andrà la carriera universitaria dell’ex avvocato? Tutto questo e tanto altro ancora nei prossimi episodi di And Just Like That 2!

Quando esce And Just Like That 2

Le riprese sono iniziate a New York solo il 5 ottobre, perciò ci si domanda quando esce And Just Like That 2. Lo scorso anno si cominciò a girare già durante l’estate, il che assicurò alla serie l’uscita entro l’anno. Stavolta sarà di nuovo così, o dobbiamo aspettarci uno slittamento alle prime settimane del 2023? È ancora presto per dirlo.

Certo è che, come quasi sempre accade negli Stati Uniti, gli studios potrebbero girare gli episodi conclusivi contemporaneamente alla messa in onda dei primi. Così facendo l’esordio di And Just Like That 2 potrebbe ancora andare in onda a dicembre 2022 e la trama subire aggiustamenti in itinere per incontrare il gradimento del pubblico.

Intanto, il produttore John Melfi ha svelato su Instagram che le riprese di And Just Like That 2 dureranno complessivamente 99 giorni.

L’uscita di And Just Like That 2 in Italia, seguendo l’esempio dello scorso anno, dovrebbe verificarsi a distanza di poche ore dall’America, sempre su Sky.

In ogni caso, per saperne di più non resta che attendere l’emergere di altre indiscrezioni sullo show, che saremo qui pronti a registrare.