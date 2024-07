Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 8 Luglio 2024

the oc

Seranay Sarikaya di The Family è stata protagonista nel remake turco di The OC

Questo pomeriggio prende il via su Canale 5 una nuova serie turca piuttosto recente, avendo debuttato in patria solo lo scorso anno: Aile, per noi The Family, con protagonista un volto già conosciuto, Kıvanç Tatlıtuğ, e Serenay Sarıkaya.

L’attore si è già fatto vedere sempre su Mediaset con altri due progetti. Trattasi di Brave and Beautiful e de La Ragazza e l’Ufficiale.

Per la collega, invece, è la prima volta che su Canale 5. Non essendo ancora ufficialmente conosciuta entro i nostri confini, con tutta probabilità non saprete che la star di The Family ha un legame particolare con The OC.

Sì, parliamo proprio dell’amatissimo teen drama americano, che con le sue quattro stagioni ha stregato più generazioni. Ma questa connessione da cosa è data?

Serenay Sarıkaya non ha recitato nella versione originale che tutti noi conosciamo, ma è stata protagonista del remake turco, dal titolo Medcezir, in onda dal 2013 al 2015.

L’attrice di The Family ha vestito i panni di Mira Beylice, che altri non è che Marissa Cooper, portato in scena in The OC da Misha Barton. La trama del remake è a grandi linee la stessa della versione originale.

Serenay Sarıkaya è Mira Beylice (Marissa) nel remake turco di The OC

Yaman, che vive in uno dei sobborghi più degradati di Istanbul ha sempre lottato per una vita migliore. Il giorno del compleanno di suo fratello, i due vengono arrestati per furto d’auto.

Quella sera, il destino di Yaman cambia quando incontra Selim Serez, un ricco avvocato che lo aiuta a uscire di prigione. Selim vede in Yaman un giovane promettente e gli offre il suo aiuto, accogliendolo in casa propria.

Portando il peso del mondo sulle spalle, tra persone che non conosce, affronta una vita più difficile di quella che aveva a Tozludere. Nel nuovo e ricco quartiere incontra Mert, il figlio di Selim, con cui diventa immediatamente amico, e la vicina Mira, di cui si innamora.