È The Boroughs la nuova serie Netflix creata dai fratelli Duffer, i creatori di Stranger Things, con un cast d’eccezione

I fratelli Duffer a lavoro su The Boroughs

The Boroughs è il nuovo capitolo professionale dei fratelli Duffer! I produttori e sceneggiatori sono attualmente al lavoro sulla quinta e ultima stagione di Stranger Things. Le riprese del ciclo di episodi che concluderanno in maniera definitiva la serie sono ancora in corso.

Le nuove puntate dovrebbero approdare su Netflix nel 2025 ma attualmente non ci sono ancora date precise sulla messa in onda. Quel che è certo è che Matt e Ross hanno già iniziato a lavorare su un nuovo progetto. Il titolo della nuova serie è The Boroughs e si tratta di uno show supernatural che, già nelle premesse, promette bene.

Netflix ha già rilasciato una prima sinossi sul progetto: “In una comunità di pensionati apparentemente pittoresca, un gruppo di improbabili eroi deve unirsi per impedire che una minaccia ultraterrena rubi l’unica cosa che non hanno…il tempo“.

Il cast selezionato per la serie è davvero d’eccezione. Sono stati selezionati i primi sei protagonisti principali, che includono anche un premio Oscar: Alfred Molina, Geena Davis, Alfre Woodard, Denis O’Hare, Clarke Peters e Bill Pulman.

Molina vestirà i panni di Sam. L’attore è noto agli appassionati del mondo dei cinecomics per aver interpretato il ruolo del Dottor Octopus in Spider-Man 2. Il premio Oscar Geena Davis sarà Renee mentre Alfre Woodard (vista anche nella seconda stagione di Desperate Housewives) sarà Judy.

Denis O’Hare sarà chiamato a vestire i panni di Walley. L’attore è noto al grande pubblico per i tanti ruoli assunti nella serie antologica American Horror Story. Chiudono il cast Clarke Peters nel ruolo di Art e Bill Pullman in quello di Jack.

Le riprese di The Boroughs inizieranno a settembre 2024 e si protrarranno fino ai primi mesi del 2025. Attualmente non si conosce una data d’uscita ufficiale.