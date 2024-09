Orlando Bloom dice sì a Legolas

Anche Orlando Bloom dice sì a un ritorno nella Terra di Mezzo! Il nuovo capitolo della saga de Il signore degli anelli prende forma e potrebbe regalare un bel tuffo nel passato per i tanti fan.

Qualche settimana fa si è parlato della volontà di produrre un nuovo film legato alla saga cinematografica ispirata ai racconti di J.R.R. Tolkien. La pellicola in questione si intitolerà Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, sarà diretta da Andy Serkis (che ha interpretato Gollum per anni) e sarà prodotta da Peter Jackson.

Un progetto nel quale dovrebbe essere coinvolto anche Ian McKellen, che sembra pronto a vestire nuovamente i panni dello stregone Gandalf. “L’entusiasmo per Il Signore degli Anelli non accenna a diminuire. Non posso dirvi altro. Mi hanno solo detto che ci saranno altri film e che Gandalf sarà coinvolto e sperano che io lo interpreti“, ha dichiarato l’attore.

Queste dichiarazioni di Sir McKellen hanno convinto un altro interprete storico de Il signore degli anelli ad abbracciare con entusiasmo questa eventualità. Ci riferiamo, per l’appunto, a Orlando Bloom il quale ha interpretato il ruolo dell’elfo Legolas.

Interrogato sulla vicenda da Variety, l’attore si è detto assolutamente disponibile a ritornare virtualmente nella Terra di Mezzo. “Oh, amico, quelle cose sono incredibili. Sì, non so come potrebbero farlo. Credo che con l’intelligenza artificiale si possa fare di tutto al giorno d’oggi“, ha risposto Bloom parlando di un ipotetico ringiovanimento on screen del suo personaggio.

“Ma se Pete [Peter Jackson, ndr] dice di saltare, io dico: ‘Quanto in alto?’. Voglio dire, lui ha dato il via a tutta la mia carriera“, ha aggiunto. “Non so davvero cosa abbiano in mente. Ho parlato con Andy Serkis e mi ha detto che stavano pensando a come fare le cose. Io gli ho chiesto: ‘Come potrebbe funzionare?’. E lui mi ha risposto: ‘Beh, AI!’, e io: ‘Oh, OK!’. È stato un periodo piuttosto magico della mia vita, ed è una di quelle cose per cui non ci sono aspetti negativi“.

Dichiarazioni che sembrano confermare un coinvolgimento dell’attore. Siete pronti a rivedere anche lui nel nuovo capitolo de Il signore degli anelli?