Le star che hanno scelto Squid Game per i loro travestimenti per Halloween

4 Halloween con Squid Game

Il lungo weekend di Halloween ce lo siamo appena lasciato alle spalle e Squid Game è stato, senza dubbio, una delle fonti di ispirazione principali.

Nonostante i divieti apparsi in molte città del mondo, tantissime persone hanno scelto i look indossati dai personaggi (vivi o inanimati) dello show per il proprio travestimento nella notte delle streghe.

Tra questi c’è anche Lee Yoo-mi, interprete della fortunata serie sudcoreana, che si è travestita nella bambola di “un, due, tre…stella”.

Ma non è l’unica: ecco gli altri volti noti che si sono lasciati ispirare dallo show del momento.

Kerry Washington diventa Gi-hun

Una delle attrici che ha deciso di seguire il trend del momento è Kerry Washington.

L’interprete, nota per i suoi ruoli in serie di successo come Scandal o più recentemente Little Fires Everywhere, ha indossato la tuta verde che è stata vista addosso ai vari concorrenti del “gioco del calamaro”.

Sulla giacca è riportato il numero 456 che è quello di Gi-hun, uno dei protagonisti principali della serie tv.

“E complimenti a tutto il cast di Squid Game, alla troupe e ai creatori per questa potente narrazione e serie innovativa. Chi altro è trasbordato!?“, ha scritto l’attrice su Instagram.