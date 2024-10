La febbre da Squid Game 2 è ufficialmente iniziata. Qualche giorno fa su Netflix è apparso il primo teaser trailer della seconda attesissima stagione del drama coreano, che ha sbaragliato ogni record di visualizzazione pre-esistente.

I nuovi episodi della serie approderanno sulla piattaforma di streaming il prossimo 26 dicembre. Anche in questo nuovo ciclo di episodi troveremo alcuni personaggi che abbiamo conosciuto nella prima annata. Primo tra tutti Gi-hun, interpretato ancora una volta da Lee Jung-jae, che ritorna nel “gioco del calamaro” dopo aver vinto la passata edizione.

Farà parte del cast della seconda stagione anche Wi Ha-joon, interprete del poliziotto Jun-ho, che sembra invece avere un legame con il Front-Man che si nasconde dietro alle prove della pericolosa gara. Il primo video rilasciato ha già fatto partire una serie di congetture.

In primo luogo i fan hanno notato la presenza di un dettaglio (alcune bandiere di altri Stati) che suggeriscono una possibile “olimpiade” tra i vincitori degli Squid Game di tutto il mondo. Oggi vi segnaliamo un altro dettaglio che ha immediatamente fatto partire una teoria del pubblico.

In un frame, che abbiamo catturato nella foto del pezzo, si nota una delle guardie mascherate che esce da una porta. Su quella parte ci sono tre iniziali e sono le lettere HDH. Si tratta di un indizio che ci riporta a un collegamento con ciò che accadrà? O si tratta di un semplice easter egg piazzato dal regista?

Secondo un’ipotesi del web la seconda opzione potrebbe essere quella corretta. Le tre lettere sono infatti le iniziali di Hwang Dong-hyuk, che ha lavorato anche alla realizzazione di Squid Game 2.

Si tratta ovviamente di una congettura e, come tale, potrà ritrovare la sua risoluzione definitiva soltanto con l’uscita delle nuove puntate. Ricordiamo che Hwang ha rivelato in una passata intervista di aver lavorato per la prima volta alla sceneggiatura della serie nel 2008 e ci sono voluti diversi anni prima che qualcuno ne notasse il potenziale e la producesse.