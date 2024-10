Chi è la fidanzata di Nicholas Chavez

Car* fan di Nicholas Chavez, sappiate che il suo cuore è occupato! L’attore texano è attualmente al centro della scena per via della sua partecipazione in Monsters 2: The Lyle and Erik Menendez Story. Nella seconda stagione dello show antologico ideato da Ryan Murphy per Netflix Chavez veste i panni di Lyle, uno dei due fratelli accusati e condannati all’ergastolo per l’omicidio dei genitori nel 1989.

Un caso che ha sconvolto l’America e che, in seguito all’uscita della serie, potrebbe essere riaperto. Con questa parte Nicholas si è fatto notare al grande pubblico e in molti hanno iniziato a seguirlo anche sui social. Qui si saranno senz’altro accorti che l’attore è felicemente fidanzato con una sua collega.

Il nome di lei è Victoria Abbott ed è a sua volta un’attrice. Nella sua carriera ha avuto dei ruoli in serie tv come Geisting ed Echoes e, di recente, ha lavorato fianco a fianco al suo fidanzato.

Nicholas Chavez e Victoria Abbott sul set di Grotesquerie – Instagram

Come si può notare dall’ultimo post pubblicato, Nicholas Chavez e Victoria Abbott si sono incontrati sul set di Grotesquerie, nuova serie horror sempre firmata da Ryan Murphy. Nello show FX Chavez interpreta il ruolo di padre Charlie, un prete che sembra avere un legame con gli efferati omicidi su cui è chiamata a indagare la protagonista Lois Tryon (interpretata da Niecy Nash-Betts).

Victoria è apparsa nel quarto episodio, andato in onda negli Stati Uniti lo scorso 2 ottobre. Scorrendo i profili di entrambi scopriamo poi che la coppia è appassionata di viaggi e che un po’ di tempo fa ha anche trascorso una lunga vacanza in Italia.

L’attrice è anche stata più volte sul set di Monsters 2 al fianco del fidanzato per sostenerlo.