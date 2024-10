Time Cut, il nuovo film con Madison Bailey e Antonia Gentry

Sono tra le protagoniste di due delle serie più amate di Netflix e hanno unito le forze per un nuovo film che uscirà a breve sempre su Netflix. Le attrici in questione sono Madison Bailey e Antonia Gentry.

La prima è nota al grande pubblico per il ruolo di Kiara in Outer Banks, teen drama che tornerà il prossimo 7 ottobre con la quarta stagione. La seconda interpreta la parte di Ginny nella serie Ginny & Georgia. Sono di recente terminate le riprese della terza annata dello show, che tornerà presto nel catalogo della piattaforma.

Ora Bailey e Gentry si troveranno fianco a fianco in Time Cut, nuova pellicola sci-fi del colosso dello streaming. Al centro della scena troviamo due sorelle, Lucy e Summer. La prima troverà per caso una macchina del tempo che le permetterà di tornare indietro fino al 2003, anno in cui sua sorella è stata uccisa da un killer sconosciuto.

Con questo viaggio nel passato Lucy (interpretata da Bailey) avrà la possibilità di salvare sua sorella Summer (Gentry). La giovane non dovrà far altro che scovare il pericoloso assassino ed evitare la morte della sorella.

Un' adolescente torna indietro ai primi anni 2000 per impedire a un killer di uccidere sua sorella. Madison Bailey (Outer Banks) e Antonia Gentry (Ginny & Georgia) sono le protagoniste di TIME CUT, in arrivo il 30 ottobre! pic.twitter.com/mMOTG9HYTj — Netflix Italia (@NetflixIT) October 3, 2024

Il primo trailer ufficiale è stato rilasciato in queste ore da Netflix. Tra i protagonisti troviamo anche Griffin Gluck, che abbiamo apprezzato nel ruolo di Gabe in Locke & Key e in quello di Luke nella serie Freeform Cruel Summer.

Time Cut uscirà il prossimo 30 ottobre su Netflix.