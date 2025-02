Quali serie non torneranno su Netflix nel 2025?

Netflix ha da poco annunciato i suoi titoli di punta del 2025, confermando il ritorno di serie amate come Mercoledì e Squid Game. Tuttavia molti prodotti che i fan aspettavano di veder tornare non sono stati confermati per quest’anno. Scopriamo quindi quali nuove stagioni di serie TV non vedremo su Netflix nel 2025.

Nel corso del nuovo anno da poco cominciato non vedremo purtroppo la quinta e ultima stagione di Outer Banks. Infatti Netflix non ha annunciato il ritorno dei Pogue nel 2025.

Lo stesso vale per la stagione 2 di One Piece, per la settima di Virgin River e per la seconda di Avatar La Leggenda di Aang. C’è chi si aspettava anche la nuova stagione di Black Doves con Keira Knightley e chi la seconda de Il problema dei tre corpi. Nella lista di serie che non torneranno nel 2025 includiamo poi Lo scontro 2, The Gentlemen 2 e Avvocato di difesa 4.

Ci sono infatti altissime probabilità che nessuna di queste serie TV tornerà su Netflix con nuovi episodi prima del 2026. Idealmente alcuni di questi titoli potrebbero però arrivare nel quarto trimestre del 2025. Non escludiamo infatti che Netflix abbia annunciato solamente i progetti che con certezza vedremo quest’anno, lasciando un velo di mistero su quelle la cui produzione è ancora in atto.

Le serie che vedremo nel 2025

Per quanto riguarda il ritorno di serie amate nel 2025, Netflix prevede le nuove stagioni di: