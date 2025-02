Su Netflix è in arrivo Fear Street: Prom Queen, ma quando è ambientato rispetto alla trilogia horror originale?

Fear Street Prom Queen: scopriamo quando ha luogo il film

Netflix sta espandendo il suo franchise horror di successo con Fear Street: Prom Queen. Ma come si sviluppa la cronologia della saga? Quando è ambientato il nuovo film rispetto alla trilogia originale?

Netflix ha lanciato i suoi adattamenti dei popolari romanzi horror di R.L. Stine nel 2021 con la sua trilogia di successo Fear Street. La saga si articola in Fear Street Parte Uno: 1994, Fear Street Parte Due: 1978 e Fear Street Parte Tre: 1666. Le trame esplorano vari massacri a Shadyside collegati alla “strega” Sarah Fier.

Invece il film Fear Street: Prom Queen adatta il romanzo slasher del 1992 The Prom Queen di R.L. Stine. ça pellicola segue gli studenti della Shadyside High mentre si svolge la corsa per la Prom Queen, che prende una piega oscura quando le candidate iniziano a essere misteriosamente assassinate una per una.

Fear Street: Prom Queen è ambientato tra gli eventi di Fear Street Parte Due: 1978 e Fear Street Parte Uno: 1994. Infatti la sua ambientazione è l’anno 1988. Il film quindi svolge dieci anni dopo gli omicidi di Camp Nightwing e sei anni prima del massacro del centro commerciale nella linea temporale di Fear Street. In termini di continuità, potrebbe sembrare strano che questi omicidi non siano stati menzionati nel film ambientato nel 1994, ma ha comunque senso dato che non sono associati a Sarah Fier o alla famiglia Goode.

Quali personaggi originali di Fear Street potrebbero tornare nel film Prom Queen? Sebbene non ci siano state finora conferme su eventuali personaggi della trilogia originale che torneranno nel nuovo capitolo, ci sono alcune figure che potrebbero apparire.

Potremmo vedere Ziggy Berman, che è sopravvissuta al massacro nel finale di Fear Street parte 2: 1978 e ha continuato a vivere a Shadyside fino al film del 1994. Prom Queen potrebbe anche includere Nick Goode della trilogia originale.

È invece improbabile che Deena o Sam compaiano in Prom Queen, tuttavia, poiché avrebbero solo circa 10 anni durante gli omicidi del 1988.

Netflix ha confermato che Fear Street: Prom Queen uscirà sul servizio di streaming nell’estate del 2025.