Stefano D Onofrio | 17 Febbraio 2023

Serena de Ferrari si racconta a Ciak Generation

Serena de Ferrari – foto di Alessandro Peruggi

Non è stato facile per Serena de Ferrari interpretare il ruolo di Viola in Mare Fuori. La “main villain” dello show campione di visualizzazioni di Rai Due ha infatti una storia drammatica alle spalle, raccontata in maniera approfondita nel corso del sesto episodio della terza stagione. Un vissuto, quello di Viola, che ha contribuito a creare il mondo senza amore che la de Ferrari ha dovuto abbracciare.

Alla difficoltà di interpretare il personaggio forse più complesso della serie va aggiunto un odio scellerato, ingiustificato e irragionevole di alcuni fan. Negli anni Serena è stata vittima, quasi quotidiana, di “messaggi irripetibili” (come lei stessa ha dichiarato). Attacchi e offese gratuiti che l’attrice, di origine torinese, ha imparato a lasciarsi scivolare di dosso e a cui ha smesso di prestare attenzione.

Le nuove puntate però hanno permesso a Serena de Ferrari e alla sua Viola di trovare una comprensione maggiore da parte del pubblico. Nel corso dell’intervista rilasciata a Ciak Generation, l’attrice ha infatti raccontato come sono cambiate le cose dopo la messa in onda su RaiPlay di Mare Fuori 3.

Ampio spazio poi a qualche aneddoto sulla sua vita privata, dagli studi in conservatorio fino all’approdo nel mondo della recitazione (la sua strada definitiva?). Qui di seguito trovate la video-intervista completa ma ATTENZIONE: se non avete ancora terminato la visione della terza stagione, vi consigliamo di non guardare la clip!